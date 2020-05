TREMBLAY, Gisèle Alain



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 mai dernier, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Gisèle Alain, épouse de feu Ernest Tremblay. Elle était la fille de feu Georges Alain et de feu Marie-Louise Paquet. Elle laisse dans le deuil ses fils: Jean et André (Josée Poirier); ses frères et sœurs: feu Roger (Pauline Drolet), feu Lucille (feu François Filioux), Louisette (feu Paul-Émile Fleury), Claude (Irène Pépin) et Gaston (Lise Manzerolle); ses ses belles-sœurs: feu Georgette (feu Gaston Rousseau) et feu Marie-Paule (feu Laurent Baril); sa filleule Johanne, son filleul Yves, et un ami de la famille Gaëtan. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Conformément aux mesures gouvernementales et aux recommandations à suivre pour protéger la population de la Covid-19, une cérémonie funéraire aura lieu dans la plus stricte intimité. Une liturgie de la parole sera célébrée en privé auLa famille désire remercier le personnel soignant des hôpitaux l'Enfant-Jésus, St-François-d'Assise et Chauveau ainsi que la résidence la Chambrière pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du cœur et de l'AVC.