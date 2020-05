CYR, Charles



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 mai 2020, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédé monsieur Charles Cyr, époux de feu madame Yvette Lacasse. Il était le fils adoptif de feu monsieur Berchmans Bilodeau et de feu madame Alphonsine Goulet.Il laisse dans le deuil les enfants de son épouse: François Bélanger (Denise Marquis), Alphonse Bélanger (Louise Gauvin), Ghislaine Bélanger (Bruno Pelletier), leurs enfants et petits-enfants. Il était le frère adoptif de feu monsieur Camille Bilodeau (Reine-Marie Laferrière). Un merci spécial est adressé à tout le personnel de la Résidence Fleuribel de Honfleur, plus particulièrement à Karine et Esther, pour leur dévouement et leur écoute dans les moments difficiles traversés. La direction des funérailles a été confiée à la