COVID-19 à Québec: un 3e décès au Manoir et Cours de l’Atrium

Le Chartwell Manoir et Cours de l’Atrium dans le secteur de Charlesbourg compte un 3e décès lié au coronavirus.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de coronavirus

Avec un usager et un employé qui sont désormais infectés, le bilan grimpe à 50 cas positifs à cet endroit.

Parmi les foyers d’éclosion connus au sein des résidences pour aînés, la propagation semble ralentir légèrement.

Au Jeffery Hale, après 203 cas et 40 morts, la situation ne change pas malgré 48 employés en isolement, tout comme au CHSLD Paul-Triquet, au CHLSD Le Faubourg, au Manoir Courville, au CHSLD Saint-Jean-Eudes, du Boisé, Yvonne-Sylvain et Hôpital général de Québec.

Aux Jardins d’Évangéline, deux usagers de plus sont infectés, pour un total de 127 cas et 9 morts jusqu’à présent.

Au Havre Trait-Carré, quatre usagers de plus sont malades, pour un total de 23 cas incluant les employés. Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, un employé de plus est infecté.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a également confirmé 18 nouveaux cas positifs sur le territoire, ce qui porte le total à ce jour à 1188 personnes infectées et 79 décès.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 41 hospitalisations.

En Chaudière-Appalaches, on compte seulement cinq nouveaux cas sur l’ensemble du territoire. Le total du jour pour les deux régions est de 23 nouveaux cas et un décès.

À l’échelle provinciale, le bilan du jour fait état de 50 nouveaux décès et 696 nouveaux cas d’infections.

Depuis plusieurs semaines, le nombre de nouveaux cas et de décès dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches varie entre 2 % et 4 % du bilan quotidien de la province.

Les personnes présentant des symptômes d’allure grippale pouvant s’apparenter à ceux de la COVID-19 doivent toujours contacter le 418 644-4545 pour obtenir un rendez-vous pour un dépistage.