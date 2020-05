Enraciner l’optimisme

Faire face à autant d’adversité peut donner mal à l’âme. Faire face à autant d’inconnu peut mener des gens à perdre pied, à manquer de points d’ancrage pour imaginer positivement l’avenir.

Je crois en la capacité d’adaptation de l’être humain. J’ai confiance dans l’extraordinaire intelligence de notre époque pour trouver les solutions médicales, humaines et économiques à cette pandémie.

Malgré tout, il faut que notre optimisme s’alimente dans la réalité dont nous sommes témoins. À travers le nombre élevé de décès et les misères économiques, la réouverture des écoles hors Montréal nous a fourni mille sources d’inspiration cette semaine. Un exemple que ça peut bien aller.

Encore possible !

D’abord, la réussite de l’opération nous a montré que c’est possible. Tout est compliqué : il a fallu transformer les lieux, adapter les activités et rééduquer petits et grands. C’est compliqué, mais c’est faisable. Nous l’avons constaté bien concrètement dans des centaines d’écoles.

Le dévouement du personnel a fait du bien à voir. Les enseignants comme tout le personnel ont montré une volonté de fer de réussir cette rentrée particulière pour les élèves.

Grâce à beaucoup de travail, une bonne dose de souplesse et une humanité bien sentie, les enseignants ont montré au Québec le sens de leur vocation. Assez pour faire oublier les réactions outrageusement négatives de certains chefs syndicaux.

Le Québec a pu voir de ses yeux que l’école en temps de pandémie, c’est possible. Cela est loin d’être insignifiant dans une période où nous nous demandons quels éléments de notre vie « normale » redeviendront possibles. L’école fait partie de ce que nous avons de plus précieux. La voir reprendre a de quoi réconforter.

Beaux enfants

Le sourire des enfants est au cœur de ce qui doit nous rendre optimistes. La foi dans l’avenir leur coule dans les veines, ces petits. Ils mordent dans la vie et se relèvent des épreuves avec un ressort toujours impressionnant. Ni la distanciation ni la multiplication des nouvelles règles n’ont pu effacer de leur visage le bonheur de retrouver les amis et les enseignants.

Parlant de l’infinie capacité d’adaptation des enfants, il faut aussi souligner l’étonnante maturité dont ils ont fait preuve. Depuis deux mois, les enfants ont observé et senti ce qui se passait autour d’eux. Certains parents racontent même que des enfants de 5 à 8 ans suivaient le point de presse quotidien de 13 h.

Ils se sont présentés à l’école avec une surprenante compréhension des règles de distanciation. Les enfants sont des éponges. Ils saisissent des choses, même ce qui apparaît complexe pour les adultes.

Merci aux enseignants, aux directions, au personnel des écoles. Merci aux enfants et aux parents qui les ont préparés à vivre ce défi. La réussite du retour en classe nous a réconfortés.

Face à ce mur que la pandémie dresse devant nous, vous nous avez fourni un hublot à travers lequel nous avons pu imaginer un avenir encore plein de promesses.