Espace Bouvier: une fête pour souligner la réouverture

Pour faire oublier les temps difficiles des dernières semaines, une entreprise de Québec propose un parcours extérieur festif ce samedi pour souligner la reprise de ses activités.

La succursale Eye Am soins oculaires de Québec a réuni différents commerçants autour de cette expérience.

« C’est un événement respectueux des nouvelles règles de distanciation qui fera sourire les gens et leur donnera un peu de joie », a indiqué la Dre Lucie Laurin, copropriétaire.

Animation sur place

L’événement se tiendra dans le stationnement de l’Espace Bouvier, au 1020, rue Bouvier, samedi, de 10 h à 15 h.

« On va faire un parcours avec des cônes et des X au sol à tous les deux mètres. Les gens pourront passer d’un kiosque à l’autre, sur le même principe qu’un marché public », a-t-elle ajouté.

Sur place, on retrouvera une boulangerie, des produits de l’érable, une fleuriste, des DJ chargés de l’animation et un mixologue pour préparer des boissons sans alcool, pour ne nommer que ceux-là. Eye Am sera sur les lieux avec son camion-boutique pour offrir ses sélections de lunettes, selon un protocole de magasinage sécuritaire.

Huit kiosques

« Ça va être animé. On ne sera pas tous en ligne avec nos téléphones cellulaires dans les mains à se morfondre comme on le fait pour entrer à l’épicerie. L’idée, c’est qu’on veut initier un nouveau genre d’événement respectueux de la distanciation. On stimule tous les sens sauf le toucher », dit-elle.

« On a appelé le Service de police et la santé publique pour être sûr qu’on est correct. On est en règle. On aura des personnes sur le site pour s’assurer du respect des règles sanitaires. »

En tout, l’activité va réunir huit kiosques. Si l’expérience est concluante, le camion-boutique d’Eye Am pourra être utilisé ailleurs sur le territoire pour rejoindre les clients.

« On voulait connaître une première expérience avant d’en faire un plan d’affaires », a ajouté la Dre Laurin.