Hydro-Québec rapporte un bénéfice net de 1,5 G$ au premier trimestre

QUÉBEC | Hydro-Québec a déclaré vendredi un bénéfice net de 1,5 milliard $ au premier trimestre de 2020, en baisse comparativement au bénéfice record de 1,7 milliard $ enregistré l’an dernier.

«Les températures de l'hiver 2020 ont été plus douces que celles de l'hiver 2019, ce qui s'est traduit par un recul de nos ventes d'électricité au Québec et de nos exportations nettes», a fait savoir Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière et du risque d'Hydro-Québec.

En l’occurrence, pour le marché du Québec, la compagnie fait état d’une diminution moyenne de 81 $ de la facture d'électricité pour la période de janvier à mars dans le cas d'une maison unifamiliale.

Par ailleurs, la société d’État s’attend «à ce que les répercussions de la pandémie mondiale de COVID-19 se fassent sentir au cours des prochains trimestres» et elle anticipe en conséquence un recul de ses ventes.

«Le ralentissement économique découlant de la crise actuelle nous force en effet à anticiper une diminution des ventes d'électricité sur tous nos marchés, a ajouté M. Lafleur. Ainsi, les perspectives financières de l'exercice 2020 mises de l'avant dans le Plan stratégique 2020-2024 devront être revues à la baisse.»