En 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 15 mai de chaque année Journée internationale des familles, afin de mieux faire connaître les questions liées aux familles et d’accroître la connaissance des enjeux sociaux, économiques et démographiques qui les touchent.

La Journée internationale des familles est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles, cellules de base de la société, et de stimuler les initiatives appropriées. Dans le contexte de la Journée internationale des familles et de la Semaine québécoise des familles, le Réseau pour un Québec Famille vous invite ce soir, à 18h30, à sortir sur votre balcon et à faire du bruit pour encourager les familles. Que ce soit en frappant sur un chaudron, sur une percussion improvisée ou tout simplement en applaudissant, faisons du bruit tous ensemble pour la «Grande ovation aux familles».

85 ans

Permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire de naissance à Mme Rollande Roy (photo), de Lévis, qui célèbre aujourd’hui ses 85 ans. Mme Roy vit une paisible retraite en compagnie de son mari Jean-Paul Labrecque dans les résidences Quartier Sud de Lévis. Je connais bien son fils Réjean, qui travaille au club de golf La Tempête. Bonne fête, Rollande.

Nouveau chef au PQ

Le 15 mai 2015. Pierre Karl Péladeau devenait le huitième chef de l'histoire du Parti québécois. Il avait remporté la course à la direction avec l'appui de 57,6% des membres. Sans surprise, M. Péladeau, député de Saint-Jérôme, a remporté la course au leadership avec 57,58% des suffrages. Un second tour n’aura pas été nécessaire pour couronner PKP. Alexandre Cloutier, qui a fait bonne figure dans cette campagne, termine en seconde place avec 29,21% d’appuis. Martine Ouellet arrive troisième avec 13,21%.

Anniversaires

Caroline Dhavernas (photo), comédienne et actrice québécoise, 42 ans... Jordan Eberle, joueur de centre des Islanders de NY (LNH), 30 ans... Andy Murray, joueur de tennis écossais, 33 ans... Josh Beckett, ex-joueur de baseball américain, lanceur (Dodgers), 40 ans... Paul Bégin, député de Louis-Hébert (1994-2003), 77 ans.

Disparus

Le 15 mai 2015. Claude G. Lajoie (photo), 87 ans, député libéral de Trois-Rivières à la Chambre des communes de 1971 à 1984... 2015. Pierrette Lemieux, 78 ans, la mère de Mario Lemieux, propriétaire actuel des Penguins de Pittsburgh... 2014. Robert Burns, 77 ans, avocat, ancien ministre péquiste dans Maisonneuve (1970-1979) et juge de la Cour du Québec affecté au Tribunal du travail de 1980 à 2001... 2013. Robert Roussil, 87 ans, sculpteur québécois... 2008. Claude Théberge, 73 ans, peintre québécois diplômé de l'École des beaux-arts de Québec... 2007. Pierre Léger, 63 ans, dit Pierrot le Fou, poète et animateur culturel... 2005. Alan B. Gold, 88 ans, ancien juge en chef de la Cour supérieure... 1998. Jean Hamelin, 66 ans, historien... 1969. Joe Malone, 79 ans, joueur de hockey, Bulldogs de Québec et Canadien de Montréal (1910-1923).