Lehouillier satisfait du règlement de 4,1 M$

Le maire de Lévis a bon espoir de voir le tribunal approuver le règlement de 4,1 M$, intervenu avec les résidents du quartier des Constellations, même si certains propriétaires sont mécontents.

Le 11 juin prochain, la cour pourrait entériner l’entente signée entre la Ville, les mis en cause et le Regroupement des citoyens qui avait intenté un recours collectif en 2011 pour obtenir un dédommagement en raison de l’instabilité des sols dans ce secteur de Saint-Jean-Chrysostome.

La somme de 4,1 M$ s’ajoute au montant de 1,7 M$ déjà versé dans le cadre d’un programme de compensation pour les quelque 300 maisons du quartier. Plusieurs ont subi de très lourds dommages au fil des ans. Ils avaient dû installer des pieux pour soutenir leurs fondations.

Le règlement prévoit neuf catégories d’indemnisation. Cela variera de 1366 $ à 206 780 $, mais la majorité des membres du regroupement ne recevront que quelques milliers de dollars, ce qui est loin de satisfaire tout le monde.

L’entente « parfaite » n’existe pas

« Quand tu es devant les tribunaux, il n’y a jamais d’entente parfaite et il y a toujours des insatisfaits, mais si elle est acceptée, ça veut dire qu’elle est acceptable », a réagi Gilles Lehouillier vendredi. Ce dernier, qui n’était pas maire lorsque la controverse a éclaté, dit avoir tout fait à son arrivée en 2013 pour indemniser les citoyens.

L’un des requérants du recours collectif, Jean-François Labbé estime avoir obtenu une entente satisfaisante au terme de longues négociations. « On a essayé d’y aller avec le plus d’équité possible, mais personne ne va récupérer complètement son argent dans ça », reconnaît-il. « Moi-même, j’aurai perdu des dizaines de milliers de dollars, mais ça fait dix ans qu’on travaille sur le dossier. On est confiants mais prudents. »