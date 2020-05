Les événements des derniers mois sont en train de tuer notre couple

Je suis maman de deux enfants, caissière dans une épicerie, avec un mari camionneur. J’ai fait du temps partiel pendant le confinement pour être à la maison pendant que mon mari était sur la route. C’est vrai qu’il prenait le relais avec les enfants quand il en avait la possibilité. Mais maintenant que les choses sont revenues à peu près à la normale, que je fais du temps plein et que je suis peu disposée pour m’occuper des jeunes en rentrant, il chiale qu’il est épuisé et on se chicane continuellement.

Anonyme

Je n’ai pas de recette miracle, mais je vous inciterais à prendre en compte le stress des derniers mois, avant de blâmer votre conjoint pour ses réactions épidermiques actuelles. Prenez le temps de vous parler calmement entre quatre yeux. Ce serait triste de gâcher, une fois la crise traversée, la famille que vous aviez réussi à garder soudée ?