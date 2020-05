Quoi regarder à la télévision vendredi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 15 mai.

«Moi j’mange»

Alors que consommer les produits d’ici n’a jamais été aussi important, Télé-Québec rediffuse vendredi l’épisode de «Moi j’mange» se penchant sur l’acte de «manger local». Avec l’animateur Stéphane Bellavance, on reçoit des conseils sur les condiments, les trucs de conservation et on s’applique à cuisiner un sarrasin sauté, un croustillant d’automne et des poireaux à la vinaigrette. Vendredi, 18h30, Télé-Québec.

«Du talent à revendre»

C’est l’heure des premiers résultats! Des douze numéros présentés la veille, sept accéderont aux demi-finales. Le public aura une dernière chance de sauver son artiste préféré de l’élimination. Vendredi, 19h, TVA.

«Red Bull Stratos 2012»

Revoyez le premier saut en chute libre de la stratosphère de l’histoire. En 2012, ancien parachutiste de l’armée autrichienne, Felix Baumgartner s’élançait seul à partir d’une capsule amenée par un ballon atmosphérique gonflée à l’hélium jusqu’à une altitude de 36 576 mètres (120 000 pieds). Le Red Bull Stratos tentait alors de faire tomber trois records enregistrés il y a plus de 50 ans. Uniquement protégé par une combinaison pressurisée, Baumgartner devenait le premier être humain à franchir le mur du son en chute libre. Vendredi, 19h, TVA Sports.

«Du plomb dans la tête»

Dans sa case horaire consacrée aux «Films de gars», TVA dégaine «Du plomb dans la tête» («Bullet To The Head», 2013), avec Sylvester Stallone et ses gros bras. Afin de venger la mort de son partenaire, un tueur à gages de La Nouvelle-Orléans forge une alliance peu orthodoxe avec un agent du FBI. Vendredi, 20h, TVA.

«Pieds nus dans l’aube»

Le très beau film de Francis Leclerc (2017) inspiré du roman autobiographique du même titre de son père, Félix Leclerc, et coscénarisé par Fred Pellerin, s’apprécie comme un poème, une douce fable portant sur le passage de l’enfance à l’âge adulte. En février 1927, le jeune Félix Leclerc achève sa 12e année, noue une grande amitié avec un nouveau camarade, Fidor, et s’apprête à quitter sa famille pour aller étudier à Ottawa. Justin Leyrolles-Bouchard, Roy Dupuis, Julien Leclerc et Marianne Fortier sont en vedette. Vendredi, 20h, ICI Radio-Canada Télé.

«Grands Reportages – Personnalités»

Il allait de soi que l’édition des «Grands Reportages – Personnalités» de cette semaine serait dédiée à la grande Renée Claude, qui nous a quittés mardi, emportée par la COVID-19. Le portrait «Renée Claude : un cœur apaisé» retrace le parcours de la «Barbara du Québec», grande timide à la voix d’or, qui a fait résonner les paroles de «C’est le début d’un temps nouveau» et «Ce soir je fais l’amour avec toi» à nos oreilles. Notons que l’émission sera simultanément présentée à «Lumière sur...», à ICI ARTV. Vendredi, 20h, ICI RDI.

L’atelier culinaire

Pour débuter ce long week-end férié en toute convivialité, on se détend à la table de «L’atelier culinaire», où Chuck Hughes et Anne-Marie Withenshaw s’amusent (en rediffusion) avec deux couples de la Rive-Sud de Montréal, Marc-André et Flavie et Valérie et Jean-Marc, qui sont toujours prêts à relever des défis aux fourneaux! Grands amateurs de vin et de bonne bouffe, ils mitonneront des plats de cuisine française. Vendredi, 21h, Zeste.