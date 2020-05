Tire le coyote vit le moment présent

Tire le coyote, Benoît Pinette de son vrai nom, reste positif depuis le début du confinement. « Je me sens plutôt zen et je ne déteste pas la lenteur qui s’est installée dans nos vies », dit celui qui en profite même pour avancer simultanément trois projets ces jours-ci.

Depuis l’arrivée de la pandémie, Tire le coyote remarque que, pour la première fois de sa vie, il réussit véritablement à rester dans le moment présent.

« Mes journées sont remplies de petites choses que je désire réellement et que je fais pour moi seulement, ce qui me convient présentement », dit-il.

« Je sais que tout n’est pas rose partout, mais j’essaie juste de ne pas trop regarder en avant et de me concentrer sur maintenant, ajoute-t-il. Je pense que c’est la chose à faire en période de crise. »

Le chanteur se trouve plutôt chanceux dans sa situation, car sa tournée de spectacles s’est terminée en décembre dernier. « J’étais déjà censé être en mode création en 2020 », dit-il.

Le confinement lui permet ainsi d’avancer trois projets sur lesquels il travaillait déjà avant le début de la crise, « sans pression ni stress ». « J’aurai donc des trucs à présenter à la suite de cette drôle de période. »

Basket et musique

Dans ses coups de cœur culturels des derniers jours, le musicien aime particulièrement la nouvelle série documentaire sportive de Netflix, The Last Dance.

« Étant un ancien sportif, et ayant été adolescent dans les années 1990, j’ai pleinement vécu la dynastie de Michael Jordan et des Bulls de Chicago [au basket-ball]. Cette série est donc un incontournable pour moi ! »

Alors qu’il n’a regardé aucun film de fiction dernièrement, Tire le coyote cite deux documentaires parmi ses coups de cœur. « Je me suis replongé avec plaisir dans un grand classique du film musical I’m Trying to Break Your Heart, sur le groupe Wilco. »

Il a aussi beaucoup aimé le documentaire de Sarah Polley, Les histoires qu’on raconte, sur le site de l’ONF.

Musicalement, il écoute beaucoup le dernier album de Bill Fay, Countless Branches. « L’histoire de ce Britannique de 77 ans est fascinante, lui qui a fait un retour sur disque en 2012 après 40 ans de silence. Et ce dernier disque est d’une grande beauté. »

Les suggestions de Tire le coyote

Documentaires

The Last Dance

I’m Trying to Break Your Heart

ALBUM / LIVRE