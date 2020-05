Un repas chaud pour nos anges

Dans le stationnement d’un CHSLD de Laval, quelques soldats, des préposées aux bénéficiaires et des bénévoles attendent en ligne devant un gros camion-restaurant orange, le sourire aux lèvres, en attendant leur repas du soir.

Au menu, ce soir-là, dans le restaurant ambulant Le Gras Dur : un hamburger maison, un breuvage au choix ainsi qu’une mousse à la banane pour rassasier ceux qui viennent prêter main-forte à la résidence Val des Arbres, à Laval.

« On est vraiment content de pouvoir aider dans la crise. Quand on a eu l’appel du CHSLD, on a tout de suite dit oui, avant même de connaître les détails, explique le copropriétaire Stefan Jacob. On essaye de redonner à ceux qui donnent. C’est notre philosophie. »

Les deux propriétaires entament leur cinquième semaine dans le stationnement du centre pour personnes âgées, où ils servent des repas chauds faits à base de produits locaux, du poulet général Tao à la lasagne en passant par la poutine à la poitrine de bœuf.

Une aide appréciée

Depuis le début, le couple ne reçoit que des commentaires positifs de la part du personnel hospitalier.

« Il y en a qui finissent de travailler et tout est fermé, donc ils n’ont pas le temps de se faire des lunchs. Il n’y a pas vraiment de restaurants ouverts pour les dépanner non plus [...] On offre de la nourriture chaude et des plats réconfortants. Ça leur enlève un casse-tête », soutient pour sa part sa conjointe, Annie Clavette.

Même si elle ne fait pratiquement aucun profit en vendant au CHSLD les portions à presque la moitié du prix habituel, l’entreprise en restauration est fière de pouvoir aider.

« Ce n’est pas profitable en termes d’argent, mais tout ce que ça nous apporte comme bagage, en plus de nous permettre de faire quelque chose et de donner du travail à nos employés, ça, ça vaut de l’or », ajoute-t-elle.

L’idéal en temps de pandémie

Au fur et à mesure, le couple a adapté les menus du midi et du soir en prenant en compte les demandes du personnel.

Selon les deux propriétaires, il n’y a rien de mieux qu’un camion-restaurant pour répondre aux normes de distanciation.

« C’est l’idéal parce qu’on prend la commande à six pieds, on la dépose sur une table et on recule. Zéro contact possible, souligne M. Jacob, en envoyant la main à une préposée à l’intérieur de la bâtisse. On a mis des mesures en place aussi. On a des visières et des masques quand on fait la nourriture. On a nos cônes, nos affiches, plusieurs produits différents pour désinfecter les surfaces, etc. »

De toute façon, avec sa formation de chef cuisiner, il avait déjà l’habitude de se laver les mains régulièrement, continue-t-il.

« Déformation professionnelle, il y a plusieurs choses qu’on faisait déjà d’office sans qu’on ait besoin de nous le dire, affirme le chef. Nous, on ne met pas nos mains dans notre bouche. »

Malgré l’adaptation nécessaire, le couple espère que son initiative donnera envie à d’autres propriétaires de camions-restaurants de lui emboîter le pas, pour rendre service partout au Québec.