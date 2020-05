BARON, Simone Drouin



A Québec, le 3 mai 2020, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée tout en douceur, madame Simone Drouin, épouse de feu monsieur Roger Baron et fille de feu madame Marie-Blanche Bédard et de feu monsieur Henri-Paul Drouin. Elle était revenue dans sa ville natale de Québec après avoir passé une grande partie de sa vie à Baie-Comeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Nicole (Michel Laberge), Louise (Claude Le Bel), André (Josée Asselin), Marc (Caroline Lapointe), Denis (Fernanda Senia); ses petits-enfants: Olivier, Amélie, Florence, Estelle, Nicolas, Charlotte, Juliette, Catherine; ainsi que ses petits-enfants par alliance: Axel, Gino, Émilie, Laurence, Anne-Marie; son frère Yves (Michelle Cimon) et sa sœur Madeleine (feu Charles Fréchet). Elle est allée rejoindre sa jumelle Suzanne ainsi que ses frères décédés: Marc-André, Jean, Pierre, Robert, Conrad, Raynald.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou à une fondation de votre choix, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.