GIROUX, Yolande



Au CHSLD Limoilou, Québec, le 6 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Yolande Giroux. Née à Québec le 26 avril 1933, elle était la fille de feu dame Bernadette Gaudet et de feu monsieur Abraham Giroux. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.La famille remercie tout le personnel du CHSLD Limoilou pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Petits frères des pauvres, Site : www.petitsfreres.ca, Tél. : 1-866-627-8653.Les Funérailles sont sous la direction de :