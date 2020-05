7 films pour lutter contre l’homophobie

Plus que jamais, les personnages LGBTQ prennent leur place sur les écrans du monde entier. À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, célébrée le 17 mai, pourquoi ne pas en profiter pour voir (ou revoir) des œuvres mettant en scène des personnages de gais, lesbiennes et trans ? Voici nos sept films coups de cœur des cinq dernières années.

1. Seule la Terre (2017)

Photo courtoisie

On l’a souvent comparé à Souvenirs de Brokeback Mountain en raison de sa prémisse (deux hommes développent des sentiments inattendus l’un pour l’autre en milieu rural). Pourtant, le film Seule la Terre mérite d’être vu pour ce qu’il est réellement: une œuvre à part entière, poignante et, ultimement, pratiquement impeccable. Voilà un petit trésor caché qui ne demande qu’à être découvert.

À voir sur Netflix et en vidéo sur demande

2. Rocketman (2019)

Photo courtoisie

On connaît bien le répertoire d’Elton John. Mais les détails de son parcours, tant personnel que professionnel, sont quant à eux beaucoup moins connus du grand public. On les découvre avec plaisir – et en musique – avec Rocketman, drame biographique aussi flamboyant et captivant que l’artiste qu’il dépeint.

À voir en vidéo sur demande

3. Appelle-moi par ton nom (2017)

Photo courtoisie

Trois années après sa sortie en salles, Appelle-moi par ton nom nous habite toujours. Magnifique, tant dans son propos que dans son traitement, ce tour de force cinématographique de Luca Guadagnino mérite d’être vu, puis revu, ne serait-ce que pour en savourer pleinement toutes les nuances.

À voir en vidéo sur demande

4. 1:54 (2016)

Photo d'archives

Pas étonnant que le film 1:54 ait été célébré, tant au Québec qu’à l’étranger. Porté avec brio par Antoine Olivier Pilon, ce film impressionne d’autant plus par la finesse et le doigté dont a fait preuve le réalisateur Yan England en abordant des thèmes tels que l’intimidation et l’homosexualité.

À voir sur Club illico et en vidéo sur demande

5. Danish Girl (2015)

Photo courtoisie

Oui, il reste encore du chemin à faire, mais les personnages trans prennent de plus en plus leur place dans nos salles de cinéma. Un exemple ? Danish Girl, inspiré de la vie de l’artiste Lili Elbe, nommé à quatre reprises à la cérémonie des Oscars de 2016. Un récit important, doublé d’interprétations sensibles et magistrales de la part d’Eddie Redmayne et Alicia Vikander.

À voir en vidéo sur demande

6. La Perfection (2018)

Photo courtoisie

Voilà une entrée sortie tout droit du champ gauche. À quoi ressemble La Perfection ? Difficile à décrire sans trop en dévoiler, mais disons simplement que ce drame emprunte allègrement les codes du thriller et de l’épouvante, surprenant par son audace et son jusqu’au-boutisme. On y suit deux jeunes violoncellistes dont la relation complexe les conduira vers des avenues insoupçonnées... tant elles que les cinéphiles.

À voir sur Netflix

7. Avec amour, Simon (2018)

Photo courtoisie

Vous cherchez un film plus léger, ou encore à regarder en famille ? Alors optez pour Avec amour, Simon. Drôle, touchant, mais surtout particulièrement pertinent, ce récit d’un adolescent dont l’homosexualité est révélée contre son gré est un petit bijou qui tranche avec les sempiternelles « comédies pour ados » donnant trop souvent dans la caricature et les gags vulgaires.