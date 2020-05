CHARRON, Rhéal David



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père bien-aimé et ancien combattant de la guerre 1939-45, monsieur Rhéal David Charron au CHSLD Paul Triquet, le 10 mai 2020. Il nous a quittés paisiblement à l'âge de 97 ans et six mois. Il était l'époux de feu madame Annette Arvisais et le fils de feu madame Valérie Blais et de feu monsieur Daniel Charron. ll laisse dans le deuil ses filles tant aimées; Diane (Claude Noël, feu Richard Vézina), Monique (Gaétan St-Hilaire), Joan (Henri-Paul Tremblay) et Lyne (Jason Panaroni); également, ses fils tant aimés : Carol (Marie Landry), Gilles (Marie-France Montreuil), Roger (Thérèse Thibault) et Alain (Chantal Bernier); ses 49 petits-enfants et ses arrière-petits-enfants adorés ; ses sœurs : feu Edna (feu J. E. Chapman), Noëlla (feu Roger Baillot), Irène (feu D.L. Ashley), sa belle-sœur Desneige Peterson (feu Roland Arvisais); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, ainsi que tous ceux et celles qui l'ont apprécié au cours de sa longue vie.Nos sincères remerciements au personnel soignant des anciens combattants de l'unité des soins de longue durée du CHSLD Paul Triquet, pour leur dévouement et leur empathie en cette période de pandémie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Général Vanier de l'Association du Royal 22e Régiment,1, Côte de la Citadelle, C.P. 6020, succursale C Haute-Ville, Québec, QC, G1R 4V7