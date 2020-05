RONDEAU SAMSON, Elizabeth



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 5 mai 2020, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Elizabeth Rondeau, épouse de feu monsieur Carol Samson, fille de feu madame Eva Perreault et de feu monsieur Edgar Rondeau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, ses filles : Carole, Lucie (Dominique), Marie (Michel), Christine (Esad); ses petits-enfants : François, Jean-Benoît, Olivier, Philippe, Alice, Charles, François, Kerim; ses frères et sœurs : Rachel, Jean, Marcel (Marie-Marthe), Claire, Cécile, André (Nicole), Yvon (Mariette), Marie; ses belles-sœurs : Georgette (Claude), Lise, Marielle, Huguette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jonction pour elle, tél. : 581 999-8005, site web : www.fondationjonctionpourelle.com ou à : Les Petits Frères, tél.: 1-514-527-8653, 1 866 627-8653, site web : www.petitsfreres.ca