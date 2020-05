LANGLOIS, Raymond



Francine, quelque part…au-delà du bien et du mal, il y a un jardin…je t'y rejoindrai.À son domicile, le 4 mai 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Raymond Langlois, époux de feu dame Francine Laflamme, fils de feu M. Louis-Philippe Langlois et de feu dame Fernande Ménard. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). Il laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Louise, Denise (Philippe Baës), Jacques (Lise Duclos) et Suzanne (Gilles Godbout); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laflamme: feu Claude (feu Gemma Clavet), Côme (Monique Tremblay), Jean-Paul (Louise Lord), Mariette (feu Jules Tessier), Clément (Andrée Giguère), Pauline (Yvon Duchêne), Conrad (Suzanne Martineau), Gilles (Denise Leclerc), Hélène (Benoît Gagnon), Lucie (Ghislain Drapeau) et feu Jacques (Raymonde Poirier); ses ami(e)s: Paul et Nicole, Susan Grenier, Chantal et Réjean, Denis et Jacqueline; ainsi que sa chère amie Sylvie Laflamme. Raymond laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Les cendres seront déposées au Columbarium Jardin de Notre-Dame du cimetière de La Nativité de Notre-Dame à Beauport sous la direction de la Résidence funéraire