Abolir ces CHSLD honteux?

La pandémie nous tourmentera encore de longs mois.

Le premier ministre Legault nous a d’abord annoncé des mesures dont il fixait les limites à quelques jours. Aujourd’hui, il nous oblige à penser en termes de mois et même d’années. La vie d’avant où nous découvrons par comparaison au confinement actuel que nous étions heureux et libres est en train de nous échapper.

Nous sommes en état de choc.

Et du premier ministre au plus démuni des citoyens, nous partageons tous le même sentiment d’horreur face à la situation obscène et révoltante révélée au grand jour dans les CHSLD. Ces centres d’hébergement ont été les victimes collatérales de la méga-centralisation du système de santé. Ils en disent long sur le traitement accordé aux personnes vieillissantes. Ces vestibules de la mort, à ce jour, furent dirigés à distance par des patrons anonymes situés au sommet d’organigrammes à donner le vertige.

Comment une société dite civilisée, une société à dimension humaine, composée seulement de huit millions d’habitants, a-t-elle pu créer des structures aussi monstrueuses au sens propre du terme ?

Incapacité

Jeudi, le premier ministre a déclaré que l’idée de bardasser les structures ne l’attirait guère. On le comprend, car les réformes de structure, le jouet de nos technocrates obsédés de rationalisation, ont contribué à alourdir le fonctionnement de l’État. L’incapacité de faire appliquer ses directives, le premier ministre la vit au quotidien et en public depuis le début de la crise.

Cependant, certains visionnaires s’inquiètent depuis longtemps de ces lieux clos remplis de vieillards vulnérables dont le Dr Gaétan Barrette, obsédé par l’idée de rentabilité et d’efficacité chère à son collègue, Philippe Couillard, a achevé la déshumanisation au nom du progrès.

Le Dr Réjean Hébert, gériatre, ministre de la Santé dans le gouvernement minoritaire de Pauline Marois, appréhendait les conséquences de parquer, par exemple, les vieux dans ces résidences à l’écart de la vie sociale. Il ne put mettre sa grande réforme à l’œuvre, car le gouvernement péquiste perdit l’élection d’avril 2014.

Prédiction

Dans un texte publié à l’époque et intitulé Les vieux se cachent pour mourir, Réjean Hébert prédisait en quelque sorte la catastrophe actuelle. Il s’interrogeait sur l’évolution de la société québécoise, qui avait amené les personnes âgées à se retirer du monde en consentant à vivre dans des résidences ségrégées.

Pourquoi les Québécois de 65 ans sont-ils deux fois plus enclins à quitter leur maison que tous les autres Canadiens ? Pourquoi coupent-ils les liens avec leurs proches, sinon parce qu’ils se sentent inutiles ou ont peur d’être un fardeau ? Comment expliquer que leur propre famille les abandonne très souvent à leur sort dans les CHSLD en particulier ?

Le Dr Hébert estime que le Québec doit encourager les personnes âgées à demeurer chez elles le plus longtemps possible en favorisant les soins à domicile. François Legault, un homme de cœur, doit certainement partager cette vision humaniste. La crise actuelle lui donne l’occasion de faire une nouvelle révolution, sociale, cette fois, inscrite dans le pragmatisme empreint de valeurs nobles qui le caractérisent.

Et le premier ministre devra rebaptiser les CHSLD, cet acronyme qui nous éclabousse tous.