Apprendre en jouant... en confinement

La vie telle qu’on la connaît étant sur « pause » depuis le mois de mars, elle reprend néanmoins son cours graduellement. Il n’existe pas de solution miracle pour retrouver un semblant de normalité dans cette situation surréaliste, mais l’entreprise québécoise AMÉLIO s’est donné pour mission de briser un peu la routine en offrant du divertissement avec une méthode et des activités d’apprentissage ludiques... et c’est franchement réussi !

Qui mange de gros animaux ? Qui mange des végétaux aquatiques ? Voilà le type de question qu’on retrouve dans la sous-catégorie « types d’alimentation » de la boîte de jeu sur les mammifères. Cependant, le concept d’AMÉLIO ne s’arrête pas à une série de questions et de réponses. La mémorisation, le dessin et même l’activité physique, par exemple, sont également mis de l’avant dans cette méthode d’apprentissage amusante.

Ce qui est intéressant, avec ces boîtes de jeu, c’est qu’elles abordent de nombreux sujets, 21 jeux sont présentement ainsi disponibles (en version tangible ou en version numérique à télécharger et à imprimer à la maison). À l’évidence, les fiches d’activités sont toutes en lien avec des matières scolaires, notamment les mathématiques et le français. Libre à vous de sélectionner une boîte de jeu qui attise davantage votre curiosité ou une qui aborde un sujet avec lequel votre enfant a peut-être de la difficulté. Mention spéciale aux activités de type « relève le défi » qui peuvent s’avérer rigolotes à souhait avec des jeux comme créer une œuvre d’art alphabétique avec de la mousse à raser !

Concrètement, parmi ces jeux éducatifs pour la maison, la garderie et l’école, on retrouve six séries : le développement sensoriel et moteur, la préparation à la lecture et à l’écriture, l’apprentissage de la lecture, la narration et l’écriture, les sciences, puis la philosophie et la gestion des émotions. Des expériences audio-immersives, des jeux numériques interactifs, des activités en autonomie ou en groupe, ces boîtes sont une belle initiative de cette entreprise québécoise.

Mauvaise herbe

Photo courtoisie

L’importance de savoir faire face à l’inattendu... Une thématique bien appropriée pour la période actuelle qui se trouve en avant-plan de ce superbe album de Thibaut Rassat. Eugène est architecte. Ce qu’il aime le plus dans la vie ? Quand tout est bien classé, bien rangé et bien organisé. Ah oui : l’idéal, c’est quand tout est, en prime, bien droit et bien carré ! C’est plus fort que lui. Mais si, un jour, Eugène en venait à considérer quelque chose d’imparfait comme étant parfait ? L’auteur étant lui-même diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille, nul besoin de spécifier à quel point les illustrations de cet album sont sublimes.

L’horoscope

Photo courtoisie

À chacun sa routine ! Pour ce vieil homme qui vit dans une maisonnette entourée d’un immense jardin, la routine est bien simple : tous les jours, il se lève, mange son déjeuner et sort s’occuper de ses précieuses fleurs. Il en pousse des centaines de variétés, dans son jardin. En fin d’après-midi, il s’accorde toujours un moment de repos en plein air, avec son fidèle chien, question de vraiment apprécier la beauté de ses fleurs. Lorsqu’une bourrasque lui apporte une page de journal dédiée à l’horoscope, la vie du vieil homme est chamboulée à jamais... Une charmante histoire qui fait sourire.

La fée scientifique

Photo courtoisie

Une fée qui a l’esprit scientifique plutôt que magique ? Oui, oui, vous avez bien lu ! Cette fée prénommée Esther refuse même carrément de croire à la magie. Pourtant, elle a beau crier sur tous les toits les bienfaits de la science, les autres fées continuent de faire la sourde oreille. Du moins, jusqu’au jour où un bel arbre commence à dépérir, au beau milieu de la forêt. Esther, en bonne apprentie scientifique, se met à faire des recherches et des expériences pour trouver le remède pour redonner le moral à l’arbre. Les jeunes lecteurs apprécieront cette dose de magie réaliste !

Biscuit et Cassonade, ça va bien aller !

Photo courtoisie

Hum, mais que peuvent bien faire les sympathiques, attachants et espiègles Biscuit et Cassonade durant leur confinement à la maison ? Voilà une question que se posent de nombreux enfants amateurs de ces célèbres personnages d’une série de livres aux Éditions de la Bagnole. Cette fois, l’auteure Caroline Munger a eu envie d’offrir un album gratuit à télécharger via le site biscuitetcassonade.com. Retrouvez Biscuit et son petit frère Cassonade à la maison pour se protéger contre le coronavirus. C’est super de voir les personnages expliquer aux tout-petits les règles mises en place, puis la façon dont ils arrivent à se divertir quand même.