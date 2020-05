RIOUX, André



Au CHUL de Québec, le 12 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur André Rioux, époux de madame Jacqueline Savard. Il était le fils de feu monsieur Philippe Rioux et de feu madame Marianne Cimon. Il a grandi à Trois-Pistoles dans une famille de 14 enfants et a vécu de nombreuses années à Beauport. Il travaillait dans la construction.Monsieur Rioux laisse dans le deuil son épouse Jacqueline Rioux; ses enfants: Yvan (Sylvie Mayer) et Annie (David Watkin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parent et ami(e)s. Il a été confié à la maison