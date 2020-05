LEVER, Pierre



Au Centre d'hébergement Manoir-Trinité, le 7 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Pierre Lever, conjoint de feu Madame Véronique Talbot, fils de feu Carmen DeBlois et de feu Charles Lever. Il demeurait à Longueuil. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil sa fille Marlene (Francois Vinet) et son fils feu Yves; ses sœurs: Madeleine (feu Laurent Boulet) et Martine (feu Jean Cauchon); ses beaux-frères: André Bilodeau (Colette), Cécile Cote (feu Jean-louis) Guy Bolduc, et Guy Murphy; ainsi que plusieurs autres neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Paul, Claude, Marc, Michel, Gilles, Suzanne, Charlotte et Claudette. Sincères remerciements au personnel du CLSC Manoir-Trinité de Longueuil pour leur dévouement et leur disponibilité.