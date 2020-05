GAGNÉ, Réal



Ton départ subit laisse un grand vide dans nos cœurs, il n'effacera jamais le souvenir des jours heureux passés à tes côtés, ta générosité et ton grand coeur sont des valeurs que nous continuerons de transmettre tout au long de notre vie. C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès accidentel de M. Réal Gagné à l'âge de 59 ans survenu le 6 mai 2020. Il était l'époux de Mme Claudette Labrecque et le fils de feu Richard Gagné et de madame Jacqueline Roy. Il demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.Outre son épouse et sa mère il laisse dans le deuil ses enfants: Sébastien Gagné (Stéphanie Morissette) et Vanessa Gagné (Emmanuel Lacroix); ses petites-filles qu'il aimait tant: Delphine, Ophélie et Romy Lacroix, Maélie, Florence et Éléonore Gagné. Il était le frère de: Chantal (Gérard Labrecque), Daniel (Dana Bissonnette) François (Chantal Godbout) et Martin. Il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrecque: Yves (Francine Côté), Murielle (Mario Gendron), Rhéal, Gérard (Chantal Gagné), Dominique (Édith Cliche) et Rémi. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(es), plus particulièrement son grand ami Marcel Audet ainsi que André Turcotte et son épouse Sonia, ainsi que ses collègues de travail. Un merci spécial au personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur empathie, leur chaleur humaine, leur support et leur disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Monsieur Gagné a été confié à la Maison Funéraire