MORIN, Marcel



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 3 mai 2020, à l'âge de 95 ans 11 mois, est décédé monsieur Marcel Morin, époux de feu dame Louise Morin. Né à Shawinigan, le 4 juin 1924, il était le fils de feu dame Lucette Trépanier et de feu monsieur Albert Morin. Il demeurait à la résidence pour aînés Le St-Patrick à Québec autrefois de l'arrondissement Beauport.Monsieur laisse dans le deuil ses enfants : Lucette, Andrée (Jean-François Bruneau), Suzanne (feu Richard Dugré); son ex-gendre Robert Létourneau; ses petits-enfants : Julie Létourneau (Daniel Breton), Sébastien Bruneau (Marlen Torres), Philippe Bruneau (Sonia Berthiaume), Marie-Ève Bruneau (Marie-Ève Goyette), Simon Dugré (Sylvie Aubé), Mireille Dugré; ses arrière-petits-enfants : Thomas et Malik Turcotte, Gabriel et Marie-Jeanne Bruneau, Nathan et Maysson Bruneau-Goyette, Marianne, Alexis et Zachary Dugré, Ève Kelly-Côté; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs : Jean-Guy (Dolorès Moreau), feu Denyse (feu Jean-Yves Blanchet), Pauline (André Boulanger), Claudette (feu Jacques Létourneau), Huguette, Germain (Claudette Bédard), feu Michel (Sylvianne Morency), Claire (Paul Monfette), feu André Plante (feu Carmen, Fabienne Labadie); de la famille Morin : feu Yvon (feu Louise Boulanger), Michel (Lilianne Landry), ainsi que de plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Le St-Patrick et de la Clinique des maladies cardiaques subaiguës de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., pavillon Enfant-Jésus, département de cardiologie, Clinique des maladies cardiaques subaiguës, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, Tél. : 418-525-4385.Les Funérailles sont sous la direction de :