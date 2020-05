Cinq décès et un nouveau foyer d’éclosion à Québec

Bien que la propagation du nouveau coronavirus ait ralenti dernièrement dans la Capitale-Nationale, le dernier bilan régional fait état de cinq nouveaux décès et d’un treizième foyer d’éclosion.

Il s’agit de la plus grosse augmentation de mortalité liée à la COVID-19 sur le territoire depuis le 4 mai dernier.

Les Jardins d’Évangéline, le Havre du Trait-Carré et le CHSLD Saint-Jean-Eudes déplorent tous la mort d’un de leurs résidents. L’Hôpital général de Québec, quant à lui, a perdu deux de ses pensionnaires au cours des dernières 24h.

Nouveau foyer

Trois personnes sont désormais infectées à la résidence La Clairière du boisé, dans Vanier. Après avoir découvert un premier cas mercredi, l’établissement devient le 13e foyer d’éclosion de la région.

D’ailleurs, sur les 18 cas supplémentaires de malades sur le territoire, portant le total à 1206, les centres d’hébergement en dénombrent 15. L’Hôpital général de Québec et Jeffery Hale en comptent chacun quatre nouveaux.

Le CHSLD Paul-Triquet et le Havre du Trait-Carré en dénombrent deux de plus, alors que Les Jardins d’Évangéline, le Manoir et Cours de l’Atrium, ainsi que le CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes font état d’un seul nouveau cas. En Chaudière-Appalaches, on n’observe que cinq cas supplémentaires dans la région.

Bilan provincial

Depuis le dernier bilan, le Québec déplore 82 décès additionnels liés à la COVID-19 et 763 individus nouvellement infectés, pour un total de 42 183 personnes. Actuellement, ce sont 1763 malades qui sont hospitalisés (-59), dont 179 (-12) qui se trouvent aux soins intensifs dans la province.