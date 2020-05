COVID-19: notre bilan mensuel de la recherche

Le Journal fait aujourd’hui le point sur l’avancement des principales recherches visant à trouver un remède contre la COVID-19.

Un mois après notre premier cahier consacré à ce sujet, force est de constater que plusieurs études scientifiques avancent positivement, alors que l’issue d’autres demeure incertaine.

Avec la collaboration du docteur en biochimie Richard Béliveau, qui commente au fil de ces pages les recherches les plus significatives, nos journalistes dressent le portrait de l’état de la guerre qui se joue dans les labos de la planète.

Nous dresserons ce bilan mensuel de la recherche aussi longtemps que cela sera pertinent.

Le doc Béliveau s’attarde aujourd’hui aux anticorps monoclonaux, qui constituent selon lui la meilleure arme contre la COVID-19 en attendant un vaccin. Un laboratoire de Vancouver dirigé par une Québécoise est d’ailleurs en bonne position pour effectuer une importante percée dans ce domaine.

Colchicine, chloroquine, remdésivir, plasma de convalescent : nos journalistes reviennent sur quatre des traitements les plus étudiés jusqu’à présent.

De nombreuses études se penchent sur d’autres médicaments. Le Journal a recensé les plus prometteuses.

La course au vaccin va bon train et certains sont de plus en plus optimistes.

Un marathon qui se déroule aussi au Québec.

Bonne lecture !

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, responsable du projet

DES AVANCÉES PROMETTEUSES

Les anticorps monoclonaux, une arme de choix dans notre guerre contre la COVID-19

Photo courtoise, AbCellera

Les anticorps sont au cœur de notre défense immunitaire. Ces protéines jouent un rôle fondamental dans la détection et la neutralisation des agents infectieux. Notre système immunitaire possède l’incroyable capacité de générer plusieurs centaines de millions d’anticorps différents, un vaste répertoire qui est absolument nécessaire pour faire face aux innombrables pathogènes auxquels nous serons exposés au cours de notre existence.

Les anticorps pour neutraliser le virus

Photo courtoise, AbCellera

Véronique Lecault est sur la ligne de front depuis le tout début de la crise, à Vancouver. Son entreprise, AbCellera, a rapidement isolé des anticorps pouvant combattre la COVID-19 et sera l’une des premières à tester son traitement sur l’humain cet été.

QUATRE TRAITEMENTS SOUS LA LOUPE

La chloroquine suscite toujours la méfiance

Photo Simon Clark

Le flou persiste sur l’efficacité de la chloroquine pour traiter la COVID-19 et les études se contredisent.

Pas facile de trouver 6000 cobayes pour la colchicine

Photo courtoisie

Les chercheurs québécois qui mènent l’étude internationale sur la colchicine, ce médicament qu’ils croient capable de stopper la « tempête inflammatoire » dont souffrent certaines victimes de la COVID-19, ne sont pas encore parvenus à recruter les 6000 cobayes dont ils ont besoin.

Lueur d’espoir avec le remdésivir

Photo AFP

Dans la course aux médicaments pour traiter la COVID-19, le remdésivir semble avoir « une longueur d’avance » et tous les yeux sont maintenant tournés vers les recherches qui se précisent.

Le plasma convalescent, une « avenue intéressante »

Photo d'archives

L’avenue « très intéressante » de l’injection de plasma convalescent pour aider les patients à vaincre la COVID-19 continue d’alimenter les espoirs.

LA TRANSMISSION ÉTUDIÉE

Étude sur les systèmes de ventilation

Photo Chantal Poirier

Une équipe de recherche du Berkeley Lab, en Californie, a annoncé la tenue d’une étude sur les risques de transmission de la COVID-19 par les systèmes d’aération des bâtiments.

TRAITEMENTS ET VACCINATION

La communauté scientifique en pleine effervescence

Photo Adobe Stock

Sur tous les continents, les chercheurs s’activent et retournent pratiquement toutes les pierres pour mettre au pas le nouveau coronavirus le plus vite possible. Chaque jour apporte son lot de découvertes ou de nouvelles pistes et, comme vous pourrez le constater dans cette page, certains scientifiques ne manquent pas de créativité.

Un vaccin à compter de septembre ?

Photo Adobe Stock

Les recherches concernant un vaccin contre la COVID-19 progressent maintenant à pas de géant. Les premiers vaccins efficaces pourraient commencer à apparaître dès l’automne prochain et entrer en production massive dès le début de 2021. Cela est bien en avance sur l’horizon de développement de 12 à 18 mois qu’on envisageait au mois de février dernier.

LES EFFORTS DU QUÉBEC

Un chercheur planche sur une forme jamais vue de vaccin

Photo courtoisie

Les efforts dans le développement d’un vaccin contre la COVID-19 se poursuivent de façon effrénée au Québec et un chercheur de l’Université Laval planche sur une forme jamais vue de vaccin par inhalateur, visant directement les poumons.

