COVID-19: «On vous écoute», une initiative qui permet aux travailleurs de la santé de s’exprimer

QUÉBEC | La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a lancé samedi «On vous écoute», une initiative qui permettra à tous les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux de s'exprimer en toute confidentialité.

Les travailleurs du réseau pourront ainsi partager ce qu’il se passe sur le terrain en passant par la boîte courriel onvousecoute@msss.gouv.qc.ca.

«Ce qu’on veut savoir ce sont les difficultés qui sont vécues et les bons coups aussi, a indiqué la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, en entrevue à Salut Bonjour, samedi. On vit une situation extraordinaire, la pandémie, mais même avant qu’on la vive il y avait des difficultés en termes de communication, alors c’est un support qu’on veut donner aux travailleurs et aux gestionnaires terrain.»

La ministre a ajouté que ces courriels seront tous traités rapidement et qu’un suivi avec les établissements sera fait «dans des délais très courts».

Ces courriels serviront également à tenir un registre pour dégager des statistiques sur le nombre et la nature des préoccupations des travailleurs du réseau de la santé.

Mme McCann a toutefois tenu à souligner que l’initiative «ne remplace pas ce que font les syndicats, ce n’est pas le but du tout».

Elle vise plutôt à compléter les actions déjà mises en place dans le réseau et permettra d'apporter des suggestions constructives et de soulever des enjeux ou des situations vécues au quotidien.

L'initiative s'inscrit dans une démarche globale visant à mieux encadrer les pratiques entourant la confidentialité et les communications publiques, notamment sur les médias sociaux, a ajouté la ministre dans un communiqué.

Mme McCann envisage de déposer, l'automne prochain, une politique-cadre qui s'appliquerait sur l'ensemble du territoire québécois et qui serait accompagnée d'un mécanisme de communication des enjeux non résolus.