COVID-19: pas de relâchement pendant le long week-end

OTTAWA | Pour la longue fin de semaine, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a réitéré l’importance de continuer de respecter les mesures pour lutter contre la COVID-19.

• À lire aussi: Tous les derniers développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19: 82 décès de plus au Québec

«Pendant la reprise des activités dans les provinces et territoires, il est primordial pour tous les Canadiens de ne pas perdre de vue à quel point il est important de sortir prudemment, ce qui signifie maintenir un éloignement physique de deux mètres entre soi et les autres, et continuer de se laver les mains fréquemment. Selon l'importance de la présence de la COVID 19 dans votre région, les autorités locales pourraient recommander le port d'un masque non médical ou d'un couvre-visage comme protection additionnelle là où il vous serait impossible d'observer la consigne d'éloignement de deux mètres – comme dans les transports en commun, par exemple», a-t-elle déclaré dans un communiqué, samedi.

Selon le dernier bilan présenté samedi, il y a 75 004 cas de COVID-19 confirmés au Canada, 5595 décès et plus de 37 274 personnes rétablies.

Du financement pour les femmes entrepreneurs

Lors du point presse quotidien à Ottawa, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng, a annoncé que le gouvernement du Canada versera 15 millions $ en financement supplémentaire pour soutenir les femmes entrepreneurs, dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), tout au long de la pandémie.

«Les femmes propriétaires d'entreprise et entrepreneures doivent composer avec des défis uniques en ces temps difficiles et incertains. Notre gouvernement prend les mesures qui s'imposent pour offrir aux femmes entrepreneurs l'aide dont elles ont grandement besoin pour poursuivre leurs activités et surmonter cette crise.»

Également présente lors du point presse quotidien, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada, Maryam Monsef, en a profité pour rappeler que son gouvernement continuait de soutenir les femmes et les enfants qui fuient la violence en période de confinement.

Ainsi, plus de 120 refuges et environ 90 centres d’aide ont pu bénéficier de l’aide de 50 millions $ versée dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 aux maisons d’hébergement pour femmes et organismes d’aides.