COVID-19: plus de 75 000 Canadiens infectés à ce jour

La crise sanitaire continue de faire des ravages, surtout au Québec et en Ontario, les deux provinces les plus populeuses du pays ayant fait grimper samedi le bilan des infections et des décès liés à la COVID-19.

Le pays dénombre désormais 75 770 cas confirmés et 5677 pertes de vie.

Le Québec, à lui seul, comptabilise 42 183 personnes atteintes et 3483 morts, ce qui en fait toujours, et de loin, le bilan le plus sombre d’un océan à l’autre.

L’Ontario suit avec 22 313 cas confirmés de nouveau coronavirus et 1858 décès.

Le Nouveau-Brunswick, dont les chiffres sont stables, a mis un certain baume à la situation en confirmant samedi que ses 120 citoyens déclarés positifs, depuis le début de la crise, sont maintenant tous guéris.

La situation au Canada

Québec: 42 183 (3483 décès)

Ontario: 22 313 (1858 décès)

Alberta: 6515 (125 décès)

Colombie-Britannique: 2407 (140 décès)

Nouvelle-Écosse: 1037 (55 décès)

Saskatchewan: 590 (6 décès)

Manitoba: 289 (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 260 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 120

Île-du-Prince-Édouard: 27

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total des cas confirmés au pays: 75 770

Total des décès au pays: 5677