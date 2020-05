CASTONGUAY

Joséphine Hélène



Pointe-des-CascadesÀ son domicile, le 3 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Joséphine Hélène Castonguay, épouse de feu M. Julien Richard. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Jean-Pierre), ses petits- enfants: Mélanie (Esther), Mikaël (Julie) et Jean-Sébastien (Josh); son arrière- petit-fils Zack, ses sœurs: Julienne, Carmen, Jeannine et Véronique; ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.En sa mémoire, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés. www.mspvs.org