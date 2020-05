Des nouveautés à mettre dans son coffre

Fidèles à notre habitude, nous avons rencontré un expert du magasin Latulippe pour vous faire découvrir quelques nouveautés en vue de la prochaine saison. Voici ce que Stéphane Cloutier, responsable des achats pour la pêche, nous a présenté.

• À lire aussi: La pêche réinventée

Photo courtoisie, Karl Tremblay

La compagnie Brecks de Sherbrooke a lancé cette nouvelle gamme de cuillères Williams et Lake clear Moonjelly avec une nouvelle technique holographique. Lorsque l’on tourne la cuillère, elle change de couleurs. Cela va donner beaucoup de reflets dans l’eau. On pourra donc jouer sur plusieurs teintes sans avoir à changer de leurre.

(à partir de 5,29 $)

Photo courtoisie, Karl Tremblay

En haut, la canne pour les pêcheurs de doré à la Jig de 5,8 pieds Heavy Power Fast Action, série Eyecon, de Sainte-Croix, qui va accepter des leurres de 3/8 jusqu’à une once. Elle est idéale pour la pêche en lac ou la pêche au fleuve. (164,95 $) Au bas, la canne à moucher Trout LL de la compagnie Sage, qui vient dans des longueurs variant de 7,9 à 9 pieds, avec guide en céramique. Conçue en graphite Konnetic HD, elle peut supporter des soies de 3 à 6. C’est une canne puissante, idéale pour la pêche de la truite en ruisseau ou en lac, tout dépendant du modèle choisi. (1049,55 $)

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Le Erratic shinner de Livetarget est un hybride entre un poisson-nageur et une petite cuillère. Il vient dans différents formats et dans une dizaine de couleurs. Une vague à l’intérieur de la cuillère crée un phénomène ondulatoire. Le corps injecté à l’intérieur donne du réalisme au petit poisson (imitation de méné) qui est intégré dans la cuillère. (10,95 $)

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Shimano a mis sur le marché deux moulinets à lancer légers qui seront appréciés des pêcheurs. À gauche, le Sienna 2500 HGFG possède un ratio de 6,2 pour 1 avec un frein de 9 livres et 35 pouces de récupération, avec 3+1 Bearing (49,95 $). Un peu plus abordable, il y a à droite le moulinet FX 2500 HGFC avec un ratio de 6,2 pour 1, avec 35 pouces de récupération, un frein de neuf livres et 2+1 Bearing. (29,95 $)

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Voici deux outils très utiles pour le pêcheur. À gauche, il y a la pompe de poche, la Pocketpump Flex, qui se fixe sur le bidon d’essence. Elle possède un pistolet verseur et un tuyau de 48 pouces. Elle peut pomper 10 litres à la minute et fonctionne avec 4 piles AA. (69,95 $) À droite, la braquette X Power, est un support de sonde aimanté super puissant qui va retenir la sonde lorsque l’on se déplace. Les tests ont été faits jusqu’à 60 kilomètres-heure avec la sonde. On a aussi soulevé l’arrière d’une chaloupe d’aluminium de 14 pieds avec le manchon de la sonde. Super petit, facile à transporter et très efficace. (119,95 $)