KIROUAC, Kaytia



Est décédée subitement au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi, le 10 mai 2020, à l'âge de 47 ans, Mme Kaytia Kirouac, fille de feu M. Yves Kirouac et de Mme Michelle (Mimi) Therrien (André Robert), demeurant à Chicoutimi.Elle laisse dans le deuil sa mère Mme Michelle (Mimi) Therrien (André Robert), ses enfants: Sunny Kirouac Claveau, Shana Clément (Francis Boivin), Jordan et Nathan Brousseau; son petit-fils: Tyler Boivin. Elle était la sœur de: Cindy Larivée Kirouac. Elle laisse également dans le deuil plusieurs parents et amis. La famille remercie le personnel de l'hôpital de Chicoutimi (département des soins intensifs) pour les bons soins prodigués à Mme Kirouac. Pour démontrer votre soutien à la famille de Mme Kirouac et partager un souvenir, visitez notre site: www.graveletfilschicoutimi.com