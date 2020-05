CARBONNEAU, Jean-Pierre



À son domicile, le 4 mai 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Carbonneau, époux de feu dame Diane Martin, fils de feu monsieur Joseph Carbonneau et de feu dame Stella Godin. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé et il n'y aura pas de funérailles. Il laisse dans le deuil sa belle-sœur Lorraine Martin, ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec QC, G1K 5Y9 T. 1-877-336-4443