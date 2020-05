Elle vainc la COVID-19 à 95 ans

Même en cette période pandémique, il existe des histoires qui se terminent bien, comme celle de Lucille Cousineau-Lapierre, 95 ans, survivante de la COVID-19.

Hospitalisée à l’hôpital LaSalle sur l’île de Montréal, la dame a eu son deuxième test négatif vendredi et a déménagé dans une zone «verte».

Pourtant, il y a quelques semaines, son état de santé ne laisser présager rien de bon.

Sa fille, Gisèle Lapierre, est persuadée que les discussions avec les membres de sa famille et le fait d’entendre des voix connues ont joué un rôle dans la guérison de sa mère.

«Elle ne mangeait plus, elle ne parlait plus, elle ne bougeait plus, ses signes vitaux n’étaient pas bons. Elle a maigri d’une trentaine de livres en deux mois», explique Mme Lapierre à la caméra de TVA Nouvelles.

«Elle a passé à travers beaucoup de maladies dans sa vie, elle a peut-être des gènes forts! Mon grand-père a survécu à la grippe espagnole», ajoute la femme dont la famille s’est tenue serrée pour apporter du soutien à la dame de 95 ans.

«C’est une femme courageuse. Une lionne qui s’est battue tous les jours. Je pense que ça vaut la peine qu’on le souligne. C’est un beau message d’espoir pour ceux qui sont malades et qui s’accrochent à la vie», conclut Mme Lapierre.

À l’heure actuelle, 14 personnes sont atteintes de la COVID-19 à l’hôpital LaSalle et l’établissement compte 38 décès depuis le début de la pandémie.

– Avec les informations d'Andy St-André