Jusqu’à 20 000 licenciements: Trudeau va travailler avec Air Canada

OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau n’a pas voulu dire comment il va venir en aide à Air Canada, samedi, au lendemain de l’annonce du licenciement de la moitié des employés du plus important transporteur aérien canadien.

Air Canada compte en effet mettre à pied jusqu’à 20 000 employés, alors qu’il a réduit de 95 % son offre de transport depuis le début de la pandémie de COVID-19.

«On sait que c’est une situation extrêmement difficile pour les compagnies aériennes, c’est pour ça que nous avons mis en place des mesures pour aider. On va travailler de proche avec compagnies comme Air Canada pour voir comment on peut les aider encore plus comme nous l’avons fait avec la subvention salariale», a répété à plusieurs reprises le premier ministre au courant de son point de presse quasi quotidien à Ottawa.

M. Trudeau a de plus annoncé que le fédéral appuiera les provinces devant venir en aide aux grandes villes, qui sont des moteurs économiques.

Plus d’argent pour les familles

Il a aussi fait part d’une bonification de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) en juillet prochain en fonction de l’augmentation du coût de la vie. Par exemple, une famille monoparentale ayant un enfant de moins de 6 ans et gagnant 25 000 $ bénéficiera d’un montant additionnel de 126 $, a-t-on précisé. «Cela représente un nouveau total annuel de 6 765 $», selon le gouvernement fédéral.

Justin Trudeau a aussi indiqué samedi que Santé Canada a approuvé un premier essai clinique canadien pour le développement d’un vaccin contre le coronavirus.

100 millions $ pour la Croix-Rouge canadienne

De plus, M. Trudeau a annoncé samedi un financement pouvant atteindre 100 millions $ pour soutenir les actions de la Croix-Rouge en temps de pandémie. L’organisation doit aussi répondre à d’autres crises, comme des inondations et des feux de forêt.

Soulignons que les organismes communautaires vont pouvoir, dès mardi, présenter une demande d'aide auprès du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, doté d’une enveloppe 350 millions $.

Par ailleurs, 500 maisons d'hébergement pour femmes et centres pour victimes d'agressions sexuelles au pays ont été soutenus financièrement dans le dernier mois grâce à l’enveloppe de 40 millions $ annoncée le 4 avril dernier, a indiqué Justin Trudeau.