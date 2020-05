Hausse des incendies: la SOPFEU appelle à la prudence

QUÉBEC – La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) demande à la population d'être prudente alors qu’un plus grand nombre d’incendies sont survenus jusqu’à maintenant en 2020.

En date de jeudi, 142 feux de forêt avaient été combattus, alors que les normes saisonnières se situent autour de 110 incendies.

Des dommages ont donc été causés à 87 hectares de forêt alors que 100 % des 142 incendies sont de source humaine. Dans la moitié des cas, il s’agit d’un résident qui a perdu le contrôle de son feu à ciel ouvert.

La SOPFEU rappelle que le bas taux d’humidité du printemps rend plus facile l’éclosion d’incendies et que la broussaille et les herbes mortes sont hautement inflammables, alors que la verdure n’a pas encore tout à fait poussé.

En raison de la pandémie, la SOPFEU reconnait que toute sortie des pompiers entraîne un risque de contamination. «Il est donc demandé à la population de redoubler de prudence, d’éviter les brûlages de rebuts ou de matières résiduelles et de respecter l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert qui a cours dans les régions où le couvert de neige a disparu», a-t-on précisé dans le communiqué.