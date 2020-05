La guerre des mots sino-américaine menace la réunion mondiale à l’OMS sur la pandémie

Les 194 États membres de l’OMS se réunissent à distance lundi pour tenter de coordonner la réponse à la pandémie, un rendez-vous sous la menace d’une confrontation directe entre Washington et Pékin qui pourrait torpiller les débats.

Chaque année, des ministres et hauts fonctionnaires des pays membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) viennent à Genève pendant une semaine pour participer à l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS), organe décisionnel de l’agence onusienne.

Pandémie oblige, l’AMS aura lieu en ligne pendant deux jours seulement, les 18 et 19 mai, et les discussions ne doivent porter que sur le nouveau coronavirus, dans l’espoir qu’une réunion puisse se tenir plus tard dans l’année à Genève.

Malgré l’escalade des tensions entre Washington et Pékin, les pays espèrent adopter la semaine prochaine par consensus une résolution portée par l’UE.

« La négociation de la résolution a été ardue, extrêmement disputée », a relevé l’ambassadrice suisse Nora Kronig, directrice de la division Affaires internationales de l’Office fédéral de la santé publique.

« Un des défis est qu’il est presque impossible de négocier de manière virtuelle. Cela complique la construction du consensus en petits groupes », a-t-elle expliqué à l’AFP.

Après plusieurs jours de consultations, les diplomates ont toutefois fini par s’entendre autour d’un texte demandant « l’accès universel, rapide et équitable de tous les produits (...) nécessaires à la riposte contre la pandémie ».

« Un accord informel a été marqué pour adopter la résolution par consensus. Ce sera un résultat important parce que l’OMS sera le premier forum mondial à se retrouver de manière unanime sur un texte », a observé une source diplomatique européenne, assurant que même les sujets « difficiles » y sont abordés, y compris l’origine du virus et la réforme de l’OMS, réclamée à grands cris par les États-Unis.

« J’espère que nous pourrons nous joindre au consensus », a déclaré vendredi l’ambassadeur américain à l’ONU à Genève, Andrew Bremberg.

Risque d’échec

Le projet de résolution demande notamment au chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de lancer « au plus tôt un processus d’évaluation » pour examiner la riposte sanitaire internationale et les mesures prises par l’OMS « et leur chronologie ».

Il l’appelle aussi à aider à « identifier la source zoonotique du virus et de déterminer par quelle voie il s’est introduit dans la population humaine ».

Washington, qui accuse Pékin d’avoir dissimulé l’ampleur de l’épidémie, est engagé dans un bras de fer avec l’OMS, accusée par le président américain Donald Trump de s’être « plantée » dans la gestion de la pandémie en s’alignant sur la position chinoise. Il a dans la foulée suspendu la contribution américaine à l’OMS.

Gaëlle Krikorian, responsable de la campagne de MSF pour l’accès aux médicaments, a salué l’« effort » des États pour organiser une réponse collective, soulignant que la résolution « appelle à un accès universel, aussi rapide que possible et équitable aux produits de santé permettant de combattre le virus ».

« Mais la question clé reste comment fait-on cela? » a-t-elle dit à l’AFP, critiquant aussi le fait que « des pays comme les États-Unis ou la Suisse ont cherché à faire disparaître du texte la mention du fait que la vaccination soit reconnue comme un bien public mondial ».

Virus et Taïwan

Réforme OMS, Taïwan, accès aux vaccins, envoi d’experts en Chine... les sujets qui fâchent ne manquent pas, mais la question de l’origine du virus reste le point central de la guerre des mots sino-américaine. Les États-Unis réclament une enquête sur le sujet, tout comme l’Australie, et soupçonnent Pékin d’avoir caché un accident de laboratoire qui aurait été à l’origine de la pandémie.

Et les États-Unis accusent désormais la Chine de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin, en pleine rivalités américano-européennes sur un futur vaccin. Donald Trump a menacé jeudi de « couper toute relation » avec Pékin.

Parallèlement, le gouvernement américain estime que l’OMS a négligé une alerte précoce venue de Taïwan sur la gravité du coronavirus, ce que l’agence onusienne dément. Et les États-Unis, soutenus par certains pays, ont appelé l’OMS à « inviter Taïwan » à l’AMS, malgré l’opposition de la Chine.

Or, Taïwan a été exclue de l’OMS, au sein de laquelle elle bénéficiait d’un statut d’observateur jusqu’en 2016, année de l’arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen qui refuse de reconnaître le principe de l’unité de l’île et de la Chine continentale au sein d’un même pays.

À Genève, l’OMS assure que c’est aux seuls États membres que revient la décision d’accepter ou pas Taïwan. Reste à savoir si des pays appelleront lundi à voter sur le sujet.

Un tel vote, selon une source diplomatique, « torpillerait » le fonctionnement même de l’assemblée en raison des problèmes logistiques qu’il poserait.