«Leave Tonight»: David Myles a trouvé sa musique

Après avoir épousé une variété de styles, David Myles a trouvé son chemin. Les chansons que l’on retrouve sur son nouvel opus Leave Tonight le représentent parfaitement.

«J’écoute l’album, et c’est ma musique. C’est David Myles», a-t-il laissé tomber.

L’auteur, compositeur et interprète originaire du Nouveau-Brunswick a réalisé son objectif de faire un album qui lui ressemble vraiment.

«J’ai fait beaucoup de disques avec David Myles qui essaie de faire du rockabilly ou David Myles qui essaie de faire quelque chose d’autre. Cet album sonne comme la musique que je voulais créer. J’ai trouvé mon chemin», a-t-il précisé, lors d’un entretien téléphonique.

Et lorsqu’on lui demande de décrire la musique de David Myles, le résident d’Halifax évoque un croisement entre le country des années 1950 et le jazz. Ce sont ses deux influences.

«Je voulais trouver quelque chose qui est un peu James Taylor et Willie Nelson, et un peu Chet Baker. Quelque chose de moderne et qui a l’air de provenir du passé», a-t-il décrit.

David Myles aime chanter de la musique douce et relaxe.

«De la musique qui a l’air d’être facile, tout en ne l’étant pas. On écoute Chet Baker et on pense que c’est facile, mais ça ne l’est pas», a-t-il mentionné.

Calme et intime

Lancé vendredi, Leave Tonight est le 12e album du musicien de 38 ans. Un opus de 10 nouvelles chansons qui arrive deux années après son disque en français, Le grand départ.

Avec les concerts qui se retrouvent en mode pause pour une durée indéterminée, David Myles s’est demandé s’il devait ou non lancer son nouvel album.

«Je ne sais pas si c’est une bonne idée ou pas. C’est difficile de savoir quand nous allons pouvoir à nouveau donner des spectacles. Je suis aussi très fier de ce projet et je pense que mes nouvelles chansons peuvent peut-être aider des gens à traverser ce que l’on vit en ce moment. C’est une musique qui est calme et intime, et on a besoin de ça en ce moment», a dit le père de deux enfants.