Les services de Vidéotron plus en demande que jamais

Alors que la pandémie actuelle a forcé les Québécois à se confiner dans leurs demeures et à communiquer davantage via la technologie, Vidéotron dit avoir répondu avec brio aux demandes de la population.

L’entreprise spécialisée en télécommunications a notamment enregistré une hausse de 40 % du nombre d’appels en téléphonie mobile lors de cette période, alors que la journée du 23 mars a été la plus occupée à ce niveau.

Pour ce qui est de la consommation internet, les Québécois abonnés au service de Vidéotron ont été particulièrement actifs le 13 avril, alors qu’une augmentation de 50 % a été constatée. Les limites de données sur leurs forfaits internet ont d’ailleurs été retirées jusqu’au 30 juin, afin de faciliter la communication et le télétravail.

«Nous avons démontré que notre réseau était solide et que celui-ci était prêt à faire face à la situation actuelle. Au courant des dernières semaines, nos équipes ont travaillé d'arrache-pied afin de permettre aux Québécois de rester connectés avec leurs proches. Je suis très fier de la qualité du réseau que nous avons bâti grâce au talent et au savoir-faire de nos employés au fil des années», a déclaré Mohamed Drif, vice-président principal et chef de la direction technologique chez Vidéotron, samedi par voie de communiqué.

Lancé au mois d’août dernier, le système Helix a joui d’une popularité sans précédent en ces temps de confinement. L’utilisation des plateformes Helix et illico a connu une augmentation moyenne de 33 %. Vidéotron a d’ailleurs offert gratuitement à ses abonnés le contenu du Club illico.