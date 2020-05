Pourquoi pas une réouverture partielle du grand Montréal?

Forcé de maintenir la plupart de ses boutiques fermées depuis deux mois, le président de la chaîne DeSerres réclame plus de flexibilité du gouvernement dans le dossier toujours en suspens de la réouverture des commerces dans la grande région de Montréal.

« Je comprends que Montréal pose problème. Laval aussi, peut-être ? Mais pourquoi alors ne pas permettre la réouverture des magasins plus éloignés, ceux de la deuxième couronne ? demande Marc DeSerres. Les régions de Vaudreuil, Lachenaie ou Boisbriand n’ont quand même rien à voir avec la Place Montréal Trust ! »

C’est ce genre de flexibilité, ou de sensibilité à la réalité des affaires de la région de Montréal, que le commerçant souhaiterait sentir au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), que dirige, de Québec, le député Pierre Fitzgibbon.

Sortir du « tout ou rien »

« C’est comme si c’était tout ou rien, déplore-t-il. Pourtant, avec un peu d’ouverture et d’imagination, des solutions mitoyennes pourraient émerger et permettre à plusieurs de respirer. »

De ses vingt magasins spécialisés dans la distribution de matériel de création, douze sont interdits d’ouverture jusqu’au 28 mai, parce que situés dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Avec Montréal, Laval et Longueuil, ce vaste territoire de 4360 km2 regroupe un total de 82 localités et 4 millions de population : la moitié du Québec.

Au cours des dernières semaines, plusieurs élus de la Montérégie, des Laurentides et de Lanaudière ont ouvertement déploré de faire partie de ce territoire fermé au commerce de la CMM.

Frustration

Ailleurs, Québec a permis la réouverture de tous les commerces sur rue depuis le 4 mai. La même permission était prévue le 18 mai pour la CMM, avant qu’elle ne soit remise au 25 mai.

De passage à Montréal jeudi, le premier ministre Legault a laissé entendre que la réouverture des détaillants de la CMM pourrait être repoussée de nouveau.

« Ça crée beaucoup de frustrations, surtout en périphérie, reconnaît le PDG du Conseil québécois du commerce de détail, Stéphane Drouin. Les détaillants de ces secteurs se sentent loin de Montréal et proches de leurs concurrents hors CMM qui profitent maintenant de leur clientèle. »

Cueillette à la porte

Autre suggestion de Marc DeSerres au MEI : permettre aux clients de la CMM de cueillir leurs achats à la porte des détaillants, comme cela se fait ailleurs au pays, et dans certains restaurants d’ici, par exemple.

« Si on me permet de le faire à Halifax, Ottawa et Toronto, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire ici aussi, tant en banlieue qu’au centre-ville », demande le propriétaire de DeSerres.

« Les volumes ne sont pas comparables à une réouverture complète, reconnaît l’homme d’affaires. Mais vous savez quoi ? Dans la situation actuelle, nous n’avons d’autre choix que de prendre tout ce qui passe. »

Les temps sont durs

L’agilité du gouvernement, sa capacité de sortir du cadre, lui paraît d’autant plus importante que les détaillants traversent une période extrêmement difficile.

En plus de ne pouvoir enregistrer qu’une infime portion de leurs ventes, l’immense majorité doit vivre avec l’intransigeance des propriétaires de locaux qui continuent de réclamer le paiement des loyers, confirme le CQCD.

S’ajoute depuis le début de la crise, le peu de soutien des institutions financières.

« Les banques se montrent plus conciliantes avec le secteur immobilier, confirme la PDG de Trisan, Lili Fortin. Elles le sont beaucoup moins avec les entrepreneurs de la mode et du commerce de détail. C’est pour nous, comme pour plusieurs, une grande déception. »