Près de 50 mises à pied chez Element AI

La firme d’intelligence artificielle Element AI licencie près d’une cinquantaine d’employés à son siège social du Mile-Ex, a confirmé l’entreprise hier.

« En raison de la pandémie de COVID-19, Element AI a pris la difficile décision de réduire ses effectifs en avril, et nous confirmons que le nombre d’employés touchés au Québec est celui que vous avez indiqué [48]. Par respect envers les employés touchés, nous ne partagerons pas d’autres détails à ce sujet », a confirmé au Journal son porte-parole, Kevin Clark.

Element AI a reçu plus de 100 M$ de l’État québécois et de la Caisse de dépôt ces dernières années.

Sans fournir de détails chiffrés, Element AI souligne que même si elle a vu son chiffre d’affaires et son nombre de clients croître au premier trimestre, elle se devait de poser ce geste.

Le premier actionnaire (non majoritaire) d’Element AI est Corporation Paragon Inc., qui appartient à la fiducie familiale Gagné-Martel, de son PDG Jean-François Gagné et de sa cofondatrice, Anne Martel. Son deuxième est la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et son troisième Apsat Technologies Inc., dont le troisième actionnaire est le chercheur Yoshua Bengio, cofondateur d’Element AI.