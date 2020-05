Réinventer le modèle scolaire pour prévenir le décrochage

Le report de la réouverture des écoles dans la grande région de Montréal pourrait exacerber divers enjeux qui touchent directement les jeunes, dont l’isolement, la dépression et même le décrochage scolaire.

Mélanie Marsolais, directrice du Regroupement des organismes communautaires pour la lutte au décrochage (ROCLD), déplore le manque de clarté des consignes du gouvernement provincial, créant un stress supplémentaire pour les écoliers.

«Les consignes ne sont pas claires. On voulait d’abord se fier au 2ième bulletin et maintenant on parle d’un 3ième bulletin. Comment ces notes seront inscrites? (...) Quand les consignes ne sont pas claires, c’est très difficile pour un jeune de se projeter dans l’avenir», explique Mme Marsolais sur les ondes de LCN.

La directrice du regroupement croit que dans cette optique, il serait pertinent de réinventer le modèle scolaire que l’on connait et miser sur une perspective hybride : classes physiques et classes en ligne.

«Pendant l’été, il faut maximiser ce temps-là pour que les différents acteurs (milieu scolaire, organismes communautaires) puissent élaborer un plan pour sortir du modèle de l’école qu’on connait en ce moment», plaide Mme Marsolais.

Préparer l’automne en été

Mélanie Marsolais croit que même en été, il sera primordial pour les organismes communautaires de mettre l’épaule à la roue pour soutenir les jeunes et maintenir les activités qui viennent en aide aux familles vulnérables.

Cette dernière déplore cependant le financement précaire du milieu communautaire, raison pour laquelle les groupes sont contraints de fermer leurs portes pendant l’été.

Or, dans ces circonstances exceptionnelles, la directrice générale du ROCLD exige le maintien des activités offertes soient du soutien scolaire, la révision de certaines matières ou tout simplement des activités ludiques.