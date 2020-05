Trois drôles de vidéos

Même si le déconfinement a commencé dans plusieurs régions du Québec, les salles de spectacle sont toujours fermées pour une période indéterminée. Le web reste donc encore la meilleure option pour dérider le public. Voici trois vidéos comiques qui nous ont fait rire dans les derniers jours.

Les Avengers de la COVID

Connu pour son travail au sein des Satiriques, Pierre-Luc Gosselin a publié une vidéo virale ces derniers jours. Dans celle-ci, il s’est imaginé ce qu’aurait l’air le trio Legault-Arruda-McCann dans un univers des Avengers. À leurs côtés, on peut aussi percevoir les personnages de Passe-Partout, Fugueuse, 19-2 et C’est comme ça que je t’aime. Brillant !

Les boîtes de Daniel Grenier

Depuis le début du confinement, l’humoriste Daniel Grenier s’est trouvé une nouvelle occupation. Avec sa page Facebook La boîte bleue, il essaie plusieurs fois par semaine des produits de nombreuses entreprises québécoises. Et bien sûr, il y ajoute sa folie à travers les vidéos. Dans les derniers jours, on a pu le voir notamment goûter du miel, du sirop d’érable et... des grillons !

Les Pic-Bois virtuels

Malgré la pandémie, les Pic-Bois tentent de se tenir occupés. Et même si on s’ennuie de les voir sur scène, les humoristes continuent de faire rire leurs fans avec des vidéos de conversation sur Zoom. Dans une vidéo partagée récemment, on pouvait voir Maxime Gervais et Dom Massi recevoir « Batman », alias Julien Bernatchez !