Un balado pour comprendre les enjeux avec la crise

L’industrie de l’automobile constate de plus en plus l’ampleur des impacts de la COVID-19.

Pour moins comprendre les bouleversements qui attendent les manufacturiers, Denis Talbot, chroniqueur, animateur et passionné de voitures, vient de lancer un balado intitulé L’industrie automobile face à la COVID-19. Il a interviewé trois experts sur la réaction de l’industrie dans le contexte actuel et sur la façon dont elle s’en verra transformée par cette crise sanitaire.

Dans le balado, on peut écouter les analyses de Benoit Charette, journaliste automobile, de Robert Poëti, président-directeur général de La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec et de Martin Gilbert, directeur gestionnaire, Stratégie d’entreprise et de l’innovation chez Toyota Canada.

Amorcer la discussion

Plusieurs questions sont abordées par les invités : « Comment la façon dont nous produisons, vendons, achetons et utilisons les voitures changera-t-elle lorsque l’économie redémarrera ? Et comment l’un des plus grands constructeurs automobiles voit-il l’industrie après la pandémie ? »

Le balado, une initiative de Toyota Canada, vise à amorcer une importante discussion. Pour Stephen Beatty, vice-président d’entreprise chez Toyota Canada inc. « Il faut s’adapter à la nouvelle normalité et nous y réfléchissons activement, toujours en ayant comme priorité la sécurité de nos clients et le soutien de la communauté ».

► Le balado est disponible sur Sound Cloud, Balados d’iTunes et Google.