Un projet de près de 10 M$

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a donné récemment le coup d’envoi aux travaux de construction de son futur centre sportif au campus de Lévis. Un projet de près de 9,6 M$ qui permettra à l’Université de disposer d’infrastructures modernes favorisant la pratique d’activités sportives.

Situé au sud du campus de Lévis, entre la rue Massenet et la voie ferrée, le centre sportif aura une superficie de 1800 mètres carrés. Il sera doté d’un gymnase, d’une palestre multisports, d’une salle d’entraînement et d’une surface de jeux extérieure. La fin des travaux est prévue en janvier 2021. Le centre sportif devrait ouvrir dès le mois de février. L’UQAR est présente à Lévis depuis 40 ans. Le campus de Lévis compte près de 3000 étudiantes et étudiants dans plus de 60 programmes aux trois cycles d’études. L’Université compte trois équipes compétitives en golf, en course à pied et en natation au campus de Lévis. Elle est également représentée en cheerleading et en rugby.

Marcel et sa mère

Madeleine Veilleux, de La Guadeloupe en Beauce, a 93 ans aujourd’hui. Mado est une fidèle abonnée du Journal de Québec qu’elle lit de bord en bord. On peut dire aussi d’elle qu’elle est une professionnelle des mots croisés, car elle les complète tous. On la retrouve ici sur cette magnifique photo avec son fils Marcel Veilleux, propriétaire du resto Pub D’Orsay de Québec. Bonne fête à vous, ma chère Madeleine.

40 ans de mariage

Lise McGee-Gagnon et André Gagnon (photo), de l’arrondissement Charlesbourg à Québec, célèbrent officiellement aujourd’hui leur 40e anniversaire de mariage. Uni à l’église Saint-Charles-Borromée le 16 mai 1980, le couple a deux fils, Michel et Steve. Leur famille et leurs amis les félicitent chaleureusement, en particulier leurs deux nièces Claudia et Joanie-Kim.

Le dernier match

Il y a 25 ans aujourd’hui, le 16 mai 1995, les Nordiques de Québec disputaient le tout dernier match de leur histoire dans la Ligue nationale de hockey, une défaite de 4-2 face aux Rangers au Madison Square Garden de New York, causant aussi leur élimination des séries éliminatoires de 1995. Quelques jours plus tard, le 25 mai 1995, les Nordiques étaient vendus au groupe américain Comsat Video pour la somme de 75 millions de dollars américains.

Anniversaires

Pierce Brosnan (photo), acteur d’origine irlandaise, 67 ans... Janet Jackson chanteuse américaine, 54 ans... Serge Gagné chef des cuisines au Capitole de Québec, 61 aans... Jean-Sébastien Giguère, ex-gardien de but de l’Avalanche (LNH) 43 ans... Gabriela Sabatini, championne de tennis retirée de la compétition à l’âge de 26 ans, 50 ans... Denise Filiatrault, comédienne, réalisatrice et metteuse en scène, 89 ans... Claude Morin, homme politique (1976-82), 91 ans.

Disparus

Le 16 mai 2019. Ashley Massaro (photo), 39 ans, mannequin et ancienne lutteuse américaine de la WWE (entre 2005 et 2008)... 2017. Michel Julien, 60 ans, qui avait consacré 31 années de sa vie au développement de la structure du sport étudiant dans la région de Québec... 2016. Jim McMillian, 68 ans, joueur de basketball (NBA) avec les Lakers de 1970 à 1973... 2014. Allan Folsom, 70 ans, écrivain américain (L’Empire du mal)... 2008. Robert Mondavi, 94 ans, producteur de vin américain... 1990. Sammy Davis Jr, 64 ans, danseur, chanteur, acteur, imitateur, musicien américain... 1984. Irving Shaw, 58 ans, écrivain, scénariste et producteur américain... 1983. Réal Béland, 62 ans, connu sous le nom de Ti-Gus.