Vélos, cinéma et vêtements pour la fête des Patriotes

Dans cette chronique qui durera tout le temps que la crise durera, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Ma Zone Québec officiellement lancée

Il est maintenant possible de faire des achats sur la nouvelle plateforme web Ma Zone Québec. Annoncée le mois dernier, l’initiative des entrepreneurs et dragons Isabèle Chevalier et Georges Karam a enregistré une vague d’inscriptions d’entreprises québécoises intéressées à y offrir leurs produits. Transformateurs alimentaires, fabricants de soins pour la peau, designers de vêtements pour hommes, femmes et enfants, concepteurs de jeux et de jouets... Les consommateurs vont retrouver une grande variété de produits d’entreprises provenant de toutes les régions pour ainsi encourager l’achat local. Ils sont marqués soit d’un cœur bleu foncé qui identifie les marques et produits créés et confectionnés majoritairement au Québec, soit d’un cœur bleu pâle représentant les marques et produits conçus ici et confectionnés à l’étranger. Plus de 1500 entreprises sont inscrites à ce jour sur la plateforme et d’autres s’y ajouteront bientôt pour bonifier l’offre.

► www.mazonequebec.com/

La Belle Époque en vidéo sur demande

Le mois dernier, la compagnie de distribution MK2 Mile End a lancé sa nouvelle plateforme en ligne où elle offre un grand choix de films français, québécois et internationaux. Elle vient d’y déposer La Belle Époque, un film signé Nicolas Bedos, qui met en vedette Daniel Auteuil, Fanny Ardant et Guillaume Canet. C’est l’histoire d’un sexagénaire qui a la possibilité de revivre le moment de sa rencontre avec celle qui sera l’amour de sa vie. Or, elle vient justement de le mettre à la porte. Un retour vers le passé réparateur ?

Dans le confort de son salon, il est ainsi possible de visionner des films oscarisés comme Parasite ou le succès québécois Il pleuvait des oiseaux, avec Andrée Lachapelle dans son dernier rôle, Gilbert Sicotte et Rémy Girard. Les titres sont offerts en français ou sous-titrés en français. Ils peuvent être achetés ou loués. Les frais de location varient entre 2,99 $ et 5,99 $. À l’achat, le coût varie entre 4,99 $ et 12,99 $.

► www.mk2mile-end.com/

Des vêtements faits ici

En affaires depuis près de 20 ans, Lisette L Montréal crée des vêtements pour femmes avec toujours la même idée : offrir des tenues qui habillent toutes les silhouettes et tous les âges. Le produit vedette, ce sont les pantalons Lisette L. Le fabricant propose aussi des shorts et des hauts qui sont faits de tissus extensibles de qualité garantissant un grand confort. Imprimés tendance, couleurs unies, noir classique, le choix est grand et convient à tous les styles. La confection est faite à Montréal.

► www.lisettel.com/

Des vélos reconditionnés pour rouler à bon prix

Cycling Avenue est un détaillant en ligne de vélos remis en état. Lancée à l’été 2019, l’entreprise propose notamment des vélos de route et de triathlon, des vélos de montagne, des modèles hybrides ainsi que des vélos électriques. Elle s’approvisionne auprès de boutiques partenaires de partout au Canada et est donc en mesure d’offrir une grande variété de marques à des prix compétitifs. Les vélos font l’objet d’une révision mécanique et d’une remise en état complète avant leur mise en vente. Les cyclistes ont ainsi accès à un produit de qualité qui coûte de 30 % à 50 % moins cher qu’un modèle neuf, soutient Pierre-Luc Laparé, président et cofondateur de Cycling Avenue et de Golf Avenue. À noter que la garantie habituelle de 30 jours a été allongée à 60 jours durant la période de la pandémie de COVID-19. Il est possible de retourner le vélo s’il ne convient pas.

► www.cyclingavenue.com/fr/