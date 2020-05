Après deux mois de séparation, il revoit sa femme adorée

En mars dernier, la décision du gouvernement lui a arraché le cœur. Jean-Guy Sirois, infirmier de profession, ne pouvait plus s’acquitter de son rôle de proche aidant auprès de sa douce atteinte de démence. Le voilà de retour depuis mardi au CHSLD L’Orchidée blanche de Laval et il a un message capital à livrer.

Les proches aidants qui veulent retourner aider dans les résidences et CHSLD du Québec doivent absolument subir un test de dépistage de la COVID-19 même si la ministre Marguerite Blais a décrété la semaine dernière que ce n’était plus nécessaire.

Jean-Guy Sirois, lui, n’a voulu courir aucun risque et s’est fait tester avant de franchir à nouveau les portes du CHSLD lavallois.

«Je l’ai fait pour sécuriser le CHSLD. Les 4000 autres aidants naturels autorisés à retourner auprès de leurs proches, pourquoi ne passeraient-ils pas le test? (...) Mme Blais avait imposé le test et l’a enlevé, c’est quelque chose qu’il ne fallait pas toucher. On doit passer des tests pour calmer la population», soutient M. Sirois.

C’est le cœur rempli de joie que Jean-Guy Sirois s’est présenté à la résidence de sa femme, en début de semaine. «Quand je suis rentré mardi, j’étais heureux et fébrile. On m’a mis le masque, les gants, la jaquette et j’ai suivi la directive. Le gardien de sécurité est venu me conduire à la porte», raconte l’homme envahi par l’émotion.

«C'était merveilleux»

«Elle m’a reconnu à travers le masque juste par ma voix. J’ai dit: Allo minou. Elle m’a regardé. Elle m’a ouvert les bras, je me suis approché d’elle et je l’ai serrée», appuie Jean-Guy Sirois en mimant le geste de réconfort.

Sa femme souffre de la maladie à corps de Lewy. «Elle était contente de me voir. Elle ne m’avait pas perdu dans sa tête, elle reconnait tout son monde. C’était merveilleux, c’était un beau moment», se réjouit M. Sirois.

À l’image de M. Sirois, le président-directeur général du Conseil pour la protection des malades soutient que les proches aidants réadmis dans les CHSLD et résidences pour aînés doivent absolument passer un test de la COVID afin de s’assurer qu’ils ne soient pas infectés.

«Pour protéger les usagers, il faut que les proches aidants qui veulent aller aider, et il est temps qu’on les réadmette, il faut le faire en toute sécurité pour eux-mêmes, les résidents et le personnel», formule Me Paul Brunet.