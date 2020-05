L'ambassadeur de Chine en Israël retrouvé mort dans sa résidence

Jérusalem | L'ambassadeur de Chine en Israël a été retrouvé mort dimanche matin dans sa résidence en banlieue de Tel-Aviv, où la police a ouvert une enquête, ont annoncé des sources israéliennes.

Du Wei, 57 ans et entré en fonction en février, a été retrouvé mort dans sa résidence à Herzliya, ville huppée près de la métropole Tel-Aviv, a indiqué le porte-parole de la police Micky Rosenfeld.

La police est sur place dimanche pour mener l'enquête, a précisé à l'AFP une source israélienne requérant l'anonymat et disant ne pas en savoir davantage à ce stade sur les causes possibles du décès du diplomate, dont la femme et le fils n'étaient pas en Israël avec lui.

Du Wei avait été ambassadeur en Ukraine avant de prendre ses fonctions en Israël, selon sa biographie sur le site de l'ambassade.

Son décès intervient quelques jours après la visite à Jérusalem du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui a récemment exhorté Israël, allié des États-Unis, à limiter les investissements chinois dans des secteurs stratégiques sur son sol, selon des informations de presse.

Les États-Unis ont accusé implicitement la Chine de camoufler des informations sur la pandémie de Covid-19, voire de chercher à pirater des recherches sur un vaccin.

Dans une tribune publiée dans le quotidien «Jerusalem Post», le porte-parole de l'ambassade chinoise à Tel-Aviv, Wang Yongjun, a écrit que Mike Pompeo n'avait offert aucune preuve quant aux «risques sécuritaires» liés aux investissements chinois en Israël.

La coopération sino-israélienne est «gagnant-gagnant », avait fait valoir le porte-parole chinois.