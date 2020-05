Deux Québécoises à Canada’s Drag Race

Deux drag queens québécoises prendront part à la toute nouvelle téléréalité Canada’s Drag Race. Dès juillet, Kiara et Rita Baga affronteront dix autres candidates pour remporter le titre de première superstar du drag au Canada, en plus du grand prix de 100 000 $.

Attendue sur les ondes de OutTV et Crave cet été, Canada’s Drag Race est la nouvelle incarnation de la populaire téléréalité américaine RuPaul’s Drag Race. Depuis sa création en 2009, cette série est devenue un phénomène planétaire important, adaptée en Allemagne, en Thaïlande, au Chili et au Royaume-Uni. Une édition australienne est également attendue prochainement.

Photo courtoisie

Kiara et Rita Baga seront les seules candidates québécoises prenant part à Canada’s Drag Race, le reste du casting ayant été repêché en Ontario et en Colombie-Britannique. La saison a été tournée il y a quelques semaines, avant l’éclosion de la pandémie.

Photo courtoisie

Défis loufoques

Dans la version originale de RuPaul’s Drag Race, une bande de drag queens (des hommes personnifiant des femmes, pour les novices) s’affrontent semaine après semaine pour épater RuPaul et ses invités. Pour y parvenir, elles doivent relever une série de défis souvent plus loufoques que sérieux. À la fin de chaque épisode, les deux aspirantes ayant offert le moins bon rendement doivent s’affronter dans un duel de lipsync où toutes les extravagances sont permises, qui déterminera laquelle d’entre elles doit plier bagage et quitter la compétition.

Le format canadien, nous promet-on, sera bien collé à celui que les téléspectateurs connaissent – et apprécient – déjà, notamment avec le retour des défis classiques tels que le « Snatch Game » (une version tordue d’Atomes crochus) et la « librairie » (un bien-cuit spontané où tous les coups sont permis).

La plus grande différence ? RuPaul ne sera pas à la barre de ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Se limitant aux tâches de producteur, il en a confié les rênes à la Torontoise Brooke Lynn Hytes, finaliste de la 11e saison de RuPaul’s Drag Race. Elle sera flanquée des juges permanents Jeffrey Bowyer-Chapman et Stacey McKenzie pour la durée de la saison.

► Canada’s Drag Race sera diffusé sur les ondes de OutTV et Crave à compter du 2 juillet.