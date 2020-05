Espagne: les fans de foot fatalistes face aux huis clos

Madrid | «Ce n'est pas du football (soccer), c'est une télé-réalité»: fatalistes, les supporters espagnols se résignent à l'idée de suivre devant un écran l'éventuel redémarrage prochain de La Liga à huis clos, pour «sauver la saison». Mais la plupart vivent cette reprise télévisée comme un déchirement.

Deux mois après la suspension provisoire du championnat espagnol (le 12 mars) à cause de la pandémie de Covid-19, les footballeurs d'Espagne sont retournés à l'entraînement individuel début mai, entrouvrant la porte d'un retour prochain au stade... qui se fera à huis clos, au grand dam des supporters.

Le président de la ligue espagnole (La Liga), Javier Tebas, a dit vouloir redémarrer la compétition le 12 juin. Il a ensuite nuancé son propos en précisant que la date définitive dépendrait de l'évolution de la situation sanitaire en Espagne.

Et dans un pays où le ballon rond est roi, l'attente est là: après deux mois à regarder des rediffusions de matches à la télévision, «les gens ont désormais besoin de leur dose de football», explique à l'AFP Adolfo Barbero, commentateur pour la chaîne Movistar+.

«L'envie (d'aller au stade) est réelle, mais aujourd'hui, le plus important pour beaucoup, c'est de voir du jeu. De voir 22 mecs, un ballon et un gazon vert. Le reste, on verra plus tard. Ce que veulent les gens, maintenant, c'est voir du foot, quel qu'il soit», ajoute Adolfo Barbero.

«Sauver la saison... plus ou moins»

«Le foot sans public, ce n'est pas le foot que nous voulons. Mais vu le caractère exceptionnel de la situation, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter», se résigne auprès de l'AFP José Manuel Mateo, président d'Aficiones Unidas, une association rassemblant les groupes de supporters de plusieurs clubs.

«Je ne crois pas que le foot puisse se permettre de rester en pause» jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé contre le nouveau coronavirus, ajoute-t-il.

Selon La Liga, le fait de jouer ce qu'il reste du championnat domestique et des compétitions européennes dans lesquelles des clubs espagnols sont engagés permettrait de limiter les pertes des clubs à 303 millions d'euros (environ 450 millions $), au lieu du milliard d'euros de manque à gagner estimé si la saison 2019-2020 s'arrêtait là.

Pour l'heure, la paralysie du football et l'assèchement des recettes a amené plusieurs clubs à réduire les salaires et les volumes horaires de leurs employés.

«Beaucoup de familles dépendent de ces revenus, il ne s'agit pas seulement de footballeurs», rappelle José Manuel Mateo.

Jouer les 11 dernières journées de Liga à «huis clos, c'est une manière de sauver la saison... plus ou moins», reconnaît Gerardo Tocino, président de La Gran Familia, groupe de supporters (peña) du Real Madrid.

«Nous qui représentons fidèlement nos clubs, nous ne voulons que le meilleur pour eux». Même si cela implique de devoir assister aux exploits de vos vedettes favorites à travers un écran de télévision, ajoute-t-il.

«Sans supporters, ce n'est pas de foot»

«Sans supporters, ce n'est pas du foot. C'est une télé-réalité, un divertissement, mais pas du football», tonne néanmoins Emilio Abejon, secrétaire général de la Fédération des actionnaires du football espagnol (FASFE).

Ce groupe considère que le manque à gagner généré par les droits télévisuels (environ 500 millions d’euros, 75 millions $, selon la presse espagnole) ne justifie pas une reprise du championnat à huis clos, dans ce pays où «on a forcé la paralysie du tourisme, qui est le secteur qui rapporte le plus en Espagne, et de celui de la construction», autre pilier de l'économie.

Emilio Abejon, supporter de l'Atlético Madrid, rappelle que le fait de «relancer le foot de cette manière, cela ne permet pas de relancer vraiment un secteur qui contribue pour 1,3 ou 1,4 % du PIB espagnol, car une bonne partie de cette industrie est générée par des activités qui gravitent autour du football (bars, restaurants, boutiques, ndlr), qui sont arrêtés».

Une ligne partagée par Joseba Combarro, président de la peña Eskozia La Brava, la plus importante du club basque d'Eibar: «On comprend qu'il ne faut pas aller au stade à cause du risque de contagion. Mais pour les joueurs ou les supporters, le risque est le même. Il est présent pour tous. La Liga devrait être suspendue», conclut-il.